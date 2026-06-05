La fuerte decisión de la Selección Brasileña con Neymar a 9 días del debut en el Mundial

Neymar sigue con trabajos de gimnasio y no ha practicado en campo con sus compañeros.

A falta de solo 6 días para el inicio del Mundial 2026, la Selección Brasileña le sigue prendiendo velas a Neymar. La convocatoria del crack del Santos fue festejada por toda la Verdeamarela, pero la situación actual es preocupante.

Este sábado, el equipo de Carlo Ancelotti jugará su último amistoso previo ante Egipto en Cleveland y para este duelo ni siquiera viajará Neymar. La CBF informó que se quedará en Nueva Jersey «en tratamiento de fisioterapia e intensificando el programa de recuperación física«.

El futbolista de 34 años llegó a la concentración lesionado, a causa de un pinchazo que sufrió el pasado 17 de mayo con el Peixe. En ese momento, el club anunció que era un «edema» pero no era así. Luego, se le realizaron estudios y se constató que tenía una lesión muscular de grado II y confirmaron que estaría de baja entre dos y tres semanas. Pero ya pasaron 18 días y no asoma para entrenar con el grupo.

Desde su llegada a Estados Unidos, Neymar hizo trabajos en el gimnasio y solo pisó la cancha para realizar movimientos suaves junto a sus compañeros. Claramente, también es duda para el debut. Brasil jugará el 13 de junio frente a Marruecos por la 1° fecha de la Copa del Mundo.

Neymar continúa en recuperación y está casi descartado para el complicado debut ante Marruecos.

De igual forma, Ancelotti ya avisó que no habrá sorpresas: «Para ser claro, estará con nosotros. Estamos completamente seguros de que no vamos a cambiar a nadie«. Pero también aclaró que cuando la estrella se recupere tendrá un lugar alternativo en el equipo: «Entendió muy bien el papel que tiene que desempeñar en este Mundial«.

El equipo de Brasil para enfrentar a Egipto

La probable formación: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães y Paquetá; Raphinha, Vinicius e Igor Thiago.

Hora: 19:00

Estadio: Huntington Bank Field de Cleveland