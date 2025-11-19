La grave denuncia del árbitro Andrés Gariano contra Kudelka tras el escándalo en el final de Barracas y Huracán

El partido entre Huracán y Barracas Central, que finalizó 1-1 en el estadio Claudio Tapia, se convirtió en un verdadero escándalo debido a la polémica y muy criticada labor del árbitro Andrés Gariano.El resultado, sumado a las controvertidas decisiones arbitrales, privó al Globo de clasificarse a los octavos de final del Torneo Clausura y lo dejó sin posibilidades de acceder a la Copa Sudamericana 2026.

La bronca del plantel de Parque de los Patricios fue incontenible. La actuación de Gariano, que incluyó la sanción de dos penales a favor del local a través del VAR, uno de ellos por una mano que los jugadores consideraron pegada al cuerpo, desató la furia de los futbolistas. Una vez finalizado el encuentro, el equipo se dirigió directamente a reclamarle al juez. «Andrés, cómo hacés para dormir tranquilo» y «te metiste con la comida de mi familia» fueron algunas de las frases más duras que los jugadores le espetaron a Gariano en el campo de juego.

La fuerte amenaza de Gariano y el informe arbitral contra Kudelka

El director técnico de Huracán, Frank Kudelka, se sumó a la protesta, protagonizando un feo cruce con el árbitro. «Hoy te metiste con mi familia, ¡¿querés que hablemos después?!», increpó el DT. La respuesta de Gariano escaló la tensión al máximo: «Sí, vamos a hablar y te voy a romper todo», fue la amenaza del juez.

Según informó El Grafico, que accedió al informe del árbitro Andrés Gariano, en el cual se detallan los motivos de su explosiva reacción y las expulsiones al finalizar el partido.

El final de Barracas 1-1 Huracán terminó con escándalo y expulsados.

Frank Kudelka (DT de Huracán): Figura expulsado «Después del partido» por «Conducta inadecuada dentro del banco». El informe de Gariano consigna que el DT del Globo le dijo: «lo que hicieron ustedes hoy no tienen vergüenza, es un desastre». Luego, según el árbitro, Kudelka se retiró unos pasos y volvió diciendo: «ahora te voy a ir a buscar al vestuario yo me saco la camisa y vos la camiseta y lo arreglamos como hombres, y te digo una sola cosa mas tu familia y tu hijo se merecen que le pase una desgracia, ya lo vas a ver». La última frase, extremadamente grave, es la que explicaría la amenaza de Gariano de «te voy a romper todo».

"VAMOS A HABLAR Y TE VOY A ROMPER TODO." Impresionante discusión entre Gariano, árbitro del partido entre Barracas Central y Huracán, y Kudelka, DT del Globo.



Por su parte, Mariano Lisanti (Preparador Físico de Huracán): También fue expulsado «Después del partido» por «Agresión a un árbitro». El informe registra la frase: «todo el partido nos bombeaste ladrón de mierda». La agresión se describe con un «al acercarse hacia mi persona se me pone de frente y me golpea con su pecho en mi pecho, el cual es retirado por colaboradores y jugadores de su mismo plantel».

Finalmente, Sebastián Perazzo (Oficial de Seguridad de Huracán): Expulsado por «Conducta inadecuada dentro del banco» con las palabras: «mala leche, nos robaste todo el partido vos y los del var, son unos sinvergüenzas.. ladrones».

El arbitraje de Andrés Gariano y las posteriores reacciones en el vestuario prometen ser el foco de una investigación y sanción por parte de los organismos disciplinarios de la AFA, tras el polémico cierre de la fase regular del Torneo Clausura.