Se definieron los bombos para el sorteo del Mundial 2026: ¿Cuándo se realizará?

Este martes por la noche terminaron las eliminatorias al Mundial 2026. Con la clasificación de Panamá, Haití y Curazao, se cerraron las etapas clasificatorias en todo el planeta. Solo quedan por disputarse los repechajes europeos e internacionales, que se jugarán en la fecha FIFA de marzo. De estos enfrentamientos saldrán los últimos 6 lugares para el certamen mundialista.

Ya hay 42 selecciones que sacaron pasaje a Estados Unidos, México y Canadá. Con los lógicos candidatos, los que siempre acompañan y cuatro debutantes, ya se conoce a la mayoría de clasificados a la cita mundialista del próximo año.

El próximo 5 de diciembre se paralizará el mundo futbol, pero no por un partido. Ese día se realizará el sorteo que determinará cómo quedarán cada uno de los grupos en el próximo mundial. El evento se realizará en Washington y tendrá todos las miradas de los fanáticos. Además, definirá la logística de cada una de las selecciones, en un Mundial que tendrá viajes de larga extensión.

Los bombos del Mundial 2026

Como en cada sorteo mundialista, la distribución de las selecciones en los bombos se basa en el ranking FIFA. Cada bombo estará compuesto por 12 selecciones. Los tres anfitriones serán parte de los cabezas de serie, como sucede en cada cita mundialista. Quienes acompañarán a Estados Unidos, México y Canadá en este lugar de privilegio serán Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania, Bélgica y España. Vale aclarar que la Scaloneta no se podrá cruzar en fase de grupos con ninguna de las demás selecciones de este selecto grupo.

El bombo 2 estará compuesto por tres selecciones sudamericanas: Uruguay, Colombia y Ecuador. También estarán presentes la Croacia de Luka Modric, la sorpresa Marruecos, que llegó a semis en Qatar 2022, los asiáticos más peligrosos como Japón, Irán, Corea del Sur y Australia. Los demás serán Senegal, Suiza y Austria.

Continuando con el bombo 3, Paraguay será el único sudamericano. El rival a evitar en el sorteo será la temida Noruega de Erling Haaland, que arrasó en las eliminatorias ganando todos sus partidos y mandando a Italia al repechaje. El otro europeo será Escocia. Además, estará el debutante Uzbekistán. Panamá, Egipto, Argelia, Túnez, Costa de Marfil, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica completan este bombo.

En el último bombo quedan cosas por resolver, ya que se conoce solo la mitad de equipos que lo integrarán. Aquí estarán los otros tres debutantes: Jordania, Cabo Verde y Curazao. Sorprende la presencia de Ghana, que claramente es el africano más débil. Los demás integrantes son: Haití y Nueva Zelanda. Acá se sumarán los seis seleccionados que se ganen su lugar en el repechaje. Hay que tener principal atención porque podrían ser Italia, Dinamarca o Polonia. En el sorteo aparecerán como «Repechaje Europa» o «Repechaje Intercontinental».

Las reglas del sorteo del Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 tendrá algunas reglas que hay que tener bien claras. Los anfitriones ya tienen su lugar establecido: México integrará el grupo A, Canadá será el cabeza de serie del B y Estados Unidos comandará la zona D.

Además, no pueden quedar emparejados dos selecciones de la misma confederación, a excepción de UEFA (Europa), ya que si o si habrá cuatro grupos con dos europeos, al ser 16 elencos nacionales de este continente.