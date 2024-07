La inesperada chicana de un jugador de la NBA a Cristiano Ronaldo: «Messi lo hubiera hecho»

Cristiano Ronaldo no logró adelantar a Portugal en su duelo ante Eslovenia por los octavos de final de la Eurocopa y se quebró en llanto tras el final del primer tiempo extra del encuentro. Luego de la clasificación de su equipo, el futbolista recibió una inesperada chicana desde la NBA.

Diogo Jota escaló con pelota dominada y a la hora de llegar al área rival es derribado por Vanja Drkusicm, a lo que Daniele Orsato no dudó en sancionar la pena máxima pese al leve contacto y acalorado reclamo esloveno para revertir su polémica decisión.

Ronaldo apostó a abrir su pie derecho pero Oblak adivinó su intención y colocó firmemente su mano izquierda para enviar la pelota al córner, denegando al cinco veces ganador del Balón de Oro de lo que probablemente hubiese significado el pasaje a los cuartos de final.

Tras el encuentro, el basquetbolista de los New York Knicks de la NBA, Josh Hart, le tiró un palo inesperado al legendario delantero portugués por las redes sociales y le bajó el precio ante la figura de Lionel Messi.

“Messi lo hubiera hecho”, tuiteó el escolta luego del penal malogrado por Ronaldo, el atajó de manera fantástico el arquero esloveno y de Atlético de Madrid, Jan Oblak.

Messi would have made it