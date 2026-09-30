Tras la polémica con su entrenador, Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal

El portugués había anunciado su retiro de la Selección tras el Mundial, pero dio marcha atrás en la decisión.

Luego de la tensa charla con su entrenador tras ir al banco de suplentes y no sumar minutos en el duelo ante Noruega por la Nations League del pasado domingo, el delantero Cristiano Ronaldo decidió abandonar la concentración de la Selección de Portugal.

El capitán dejó el estadio Parken de Copenhague mientras todos sus compañeros estaban en el campo de juego entrenándose, situación que se produjo horas después que el entrenador de Portugal, Jorge Jesús, hablara en conferencia de prensa tras el duelo ante los noruegos.

En ella, había respondido de manera enérgica a las consultas sobre la situación de la máxima estrella portuguesa, que no sumó minutos : “Ayer no se negó a entrenar”, expresó el experimentado DT.

Luego agregó: “Francisco Conceição no se entrenó por lesión, ni tampoco Félix, porque intentábamos aliviar la fatiga, y Cristiano Ronaldo hizo trabajo de gimnasio. Entrenará hoy. Es el cuarto día, así que entrenará”. Cosa que finalmente no sucedió.

“En un equipo, estoy yo al mando”, había dicho Jorge Jesús tras la decisión de prescindir del portugués en el último duelo, lo que ya causó rispidez en las últimas horas y el descontento del jugador lusitano, que ayer se había ausentado de la práctica en señal de protesta.

🇵🇹 Jorge Jesus, sobre el caso Cristiano Ronaldo en la @selecaoportugal



🗣️ "Esto parece que es un caso entre él y yo pero no hay caso ninguno"



😡 "En el club manda un presidente, pero en el equipo mando yo en todo lo que tiene que ver con los jugadores"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/KDr1lrTpT3 September 30, 2026

Además, tras la victoria Jesus explicó por qué decidió no utilizarlo: “Estaba pensando meterlo, pero después el partido va dictando otras cosas”. El antecedente marca lo poco frecuente de la situación. La última vez que Cristiano había terminado un partido de Portugal sin ingresar había sido el 8 de junio de 2024, en la derrota 2-1 ante Croacia. En encuentros oficiales, en cambio, había que remontarse al 15 de junio de 2008, cuando no participó del duelo ante Suiza.

El delantero de 41 años regresó posteriormente al hotel en una camioneta proporcionada por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), ya que, según información facilitada por la organización al medio A Bola, el gimnasio del estadio carecía del equipamiento específico necesario para el programa de entrenamiento previsto. Según ese medio, otro síntoma de que la tensión escala es que el avión del jugador tiene programado llegar hoy a Copenhague. ¿Será para irse?