El boleto de colectivo en Neuquén sube 22% en octubre y sigue entre los más baratos del país

El pasaje básico del sistema COLE pasará a costar $1.690 durante la segunda semana de octubre. (Foto: archivo Matías Subat)

El sistema de transporte público urbano de pasajeros de Neuquén (COLE) tendrá una nueva tarifa a partir de octubre. La Municipalidad anunció que la estructura de costos fue actualizada y, como resultado, el boleto básico pasará de $1.390 a $1.690, lo que representa un incremento del 22%.

La última suba del servicio se había aplicado en marzo. Desde el Ejecutivo municipal argumentaron que este ajuste responde a un análisis periódico de las variables que sostienen el sistema, impactado por el contexto inflacionario nacional.

El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, explicó que el procedimiento refleja la evolución de los principales componentes operativos del transporte. A modo de ejemplo, el funcionario puntualizó que solo el combustible registró una variación del 25% entre marzo y septiembre de 2026, un porcentaje que se ubicó por encima de la actualización tarifaria que llegará a los validadores de las unidades.

Cómo quedó Neuquén en el ranking de tarifas del país

Para atenuar el impacto del anuncio, desde la gestión municipal pusieron el foco en el esquema comparativo a nivel nacional. Según el relevamiento de la Subsecretaría de Transporte, el pasaje de Neuquén capital se encuentra en el puesto 33 sobre 35 jurisdicciones analizadas, manteniéndose como uno de los más económicos del interior del país.

El nuevo valor de $1.690 queda por debajo de los boletos que abonan los usuarios en otras ciudades de la región y grandes capitales:

Bariloche: $2.333,30

$2.333,30 Córdoba: $2.150

$2.150 Santa Fe: $2.111,11

$2.111,11 Cipolletti: $1.800

$1.800 General Roca: $1.700

Espinosa detalló que Neuquén solo quedó por encima de los pasajes altamente subsidiados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde se abona $1.180,44, y de los tramos correspondientes a Nación dentro del AMBA ($1.337,06). «Neuquén sigue teniendo una tarifa ubicada entre las más bajas del país«, remarcó el funcionario, tras recordar que la inflación acumulada a nivel nacional supera el 900% desde 2023.

Cuándo empieza a cobrarse el nuevo valor

Si bien el incremento está confirmado para el mes de octubre, los usuarios no pagarán la nueva tarifa de manera inmediata.

Espinosa precisó que, una vez firmado y publicado el decreto municipal correspondiente, comenzarán los trámites administrativos ante Nación Servicios (el sistema SUBE) para impactar el nuevo valor en las máquinas validadoras de los colectivos.

El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, explicó que la actualización tarifaria responde a la suba en los costos operativos. (Foto: gentileza)

«Estimamos que ese proceso llevará aproximadamente siete días», anticipó el subsecretario, por lo que el pasaje a $1.690 entraría en vigencia plena durante la segunda semana del mes.