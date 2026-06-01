Por qué esta cervecería artesanal fue elegida la mejor de Argentina y Latinoamérica

La cervecería Astor Birra, nacida en la ciudad de La Plata, fue distinguida como la mejor cervecería de Argentina y también como la mejor de Sudamérica, tras consagrarse en la Copa Argentina de Cervezas y en la South Beer Cup.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la empresa bonaerense consiguió ambos reconocimientos durante las últimas ediciones de los certámenes más importantes de la industria y acumuló un total de 11 medallas entre las dos competencias.

La Copa Argentina de Cervezas es considerada la competencia nacional más relevante del sector. Se realiza desde 2016 y en su edición más reciente reunió más de 1.000 muestras elaboradas por cervecerías de todo el país.





Las cervezas fueron evaluadas mediante catas a ciegas por jueces certificados internacionalmente del programa BJCP, provenientes de Estados Unidos, Europa y distintos países de Sudamérica.

Por su parte, la South Beer Cup es la primera competencia profesional de cervezas de Sudamérica y reúne únicamente a productores que obtuvieron medallas de oro durante el último año. En esta edición participaron representantes de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

El doble reconocimiento consolidó a Astor Birra como una de las referencias de mayor prestigio dentro de la cerveza artesanal latinoamericana, destacándose tanto por la calidad técnica de sus productos como por su capacidad de innovación. (Fuente: Noticias Argentinas)