Fecha límite, patrimonio claro: Manuel Adorni definió el día que presentará su declaración jurada

Manuel Adorni prepara su informe para el Congreso y analiza retomar conferencias en plena polémica por su patrimonio

El armado de los papeles contables de Manuel Adorni ya tiene un día marcado en el calendario de los tribunales de Comodoro Py. Según confirmó la agencia Noticias Argentinas, el Jefe de Gabinete estableció el 15 de junio como la fecha límite definitiva para presentar su Declaración Jurada Patrimonial ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Con esta jugada, el funcionario busca frenar el avance de la causa penal que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y calmar las aguas en un gabinete desgastado por el escándalo financiero.

Aunque desde la Jefatura de Gabinete aseguran que el exvocero se encuentra ultimando los detalles técnicos junto a su contador, el día exacto de la publicación se mantiene bajo estricto hermetismo.

La fecha elegida no es casual: se ubica apenas cuatro días después del inicio del Mundial 2026, programado para el 11 de junio, un evento con el que en Balcarce 50 se entusiasman para forzar un cambio drástico en la agenda pública y correr del foco la situación judicial del funcionario tras casi tres meses de goteo mediático.

Rebelión en el Gabinete y la presión de Bullrich

La definición de la fecha límite llega como una respuesta directa a la fuerte pulseada interna que sacude a los principales ministros de Javier Milei:

El factor Bullrich: la senadora y espada fuerte de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , lideró la presión pública exigiendo que el ministro coordinador aclare sus números «de inmediato» para evitar que la gestión nacional se empantane.

la senadora y espada fuerte de La Libertad Avanza, , lideró la presión pública exigiendo que el ministro coordinador aclare sus números «de inmediato» para evitar que la gestión nacional se empantane. La desmentida a Milei: la fecha del 15 de junio expone que el funcionario desoyó el anticipo del propio Presidente, quien semanas atrás había prometido en televisión una presentación «inmediata». Desde el entorno de Adorni plantearon con dureza que ningún actor externo lo obligará a adelantar sus planes.

A pesar de los cuestionamientos de sus pares por el uso de recursos públicos —como los efectivos de Gendarmería destinados a su custodia particular—, Adorni se mantiene ratificado en su posición por el núcleo duro del poder: el Presidente y su hermana, Karina Milei.

Préstamos, autos y la ruta del efectivo que auditará la Justicia

El documento que ingresará a la Oficina Anticorrupción a mediados de mes será la base que utilizarán el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita para contrastar la red de activos que el funcionario acumuló en el último año. Los peritos contables de la DATIF pondrán la lupa sobre los puntos más oscuros de la investigación:

La mansión de Indio Cuá: Una compra de USD 120.000 y posteriores refacciones por USD 245.000 en efectivo, realizadas completamente por fuera del circuito fiscal (en negro). El préstamo «de palabra»: Un presunto crédito de USD 65.000 otorgado en efectivo por un amigo para remodelar un departamento en Caballito. Los vuelos a Punta del Este: Las facturas emitidas a nombre de la productora Imhouse, de su amigo Marcelo Grandio (contratista de la TV Pública), que contradicen el relato del funcionario de haber pagado el avión privado de su propio bolsillo.

Mientras termina de cerrar la ingeniería contable de sus bienes personales, Adorni ya activó a sus equipos técnicos para lo que será su segundo informe de gestión obligatorio, planificado para el mes de agosto en la Cámara de Senadores.

Los equipos de la Jefatura de Gabinete comenzaron a recopilar las primeras planillas de datos de cada ministerio, replicando el despliegue logístico que ejecutaron a finales de abril en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, en los pasillos del Congreso anticipan que el escenario en el Senado será sustancialmente más hostil: a diferencia de las presentaciones tradicionales, la oposición dura espera al ministro coordinador con un pliego de preguntas centrado específicamente en el origen de su fortuna familiar y la reciente rectificación patrimonial express que debió realizar su hermano, el diputado provincial Francisco Adorni, cercado por el fiscal Guillermo Marijuan.

NA