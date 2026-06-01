Franco Colapinto llega a Mónaco: datos previos y los horarios del fin de semana

¡Semana de carrera! El argentino Franco Colapinto vuelve a captar la atención de los fanáticos en la previa del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, a disputarse el fin de semana venidero en Montecarlo.

Luego de conseguir su mejor resultado en la máxima, tras el 6° puesto logrado en el Gilles Villeneuve de Montreal (Canadá), el piloto de Alpine querrá prolongar su buen momento y seguir sumando puntos en el Mundial 2026.

Por delante, las siempre exigentes calles del Principado, donde el año pasado, en su única experiencia sobre un F1, pudo completar el total de vueltas en el 13° puesto.

Claro que el presente competitivo es un contraste absoluto para el pilarense de 23 años, quien marcha 11° en el certamen con 15 puntos (también sumó en China y en Miami) y con una clara supremacía respecto a su coequiper, el francés Pierre Gasly.

La actividad en el Principado comenzará el viernes con las pruebas libres (no habrá Sprint), seguido de la acción sabatina con el último ensayo y la prueba de clasificación, quedando para el domingo, desde las 10 de nuestro país, la competencia a 78 giros.

El Mundial de F1 lo domina el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), ganador de las últimas cuatro competencias, con 131 puntos. Le siguen su compañero de escuadra, George Russell, con 88, y Charles Leclerc (Ferrari), con 75.

Horarios del Gran Premio de Mónaco

Viernes 5 de junio

Práctica libre 1: 8:30 hs.

Práctica libre 2: 12:00 hs.

Sábado 6 de junio

Práctica libre 3: 7:30 hs.

Prueba de clasificación: 11 hs.

Domingo 7 de junio

Carrera: 10:00 hs (78 vueltas).