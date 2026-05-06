La Liga Nacional de básquet tiene sus ocho aspirantes al título en la temporada 2025-26

La Liga Nacional de básquet 2025-26 entra en etapa de definiciones y ya están los ocho equipos que pelearán por el título. Las series comenzarán entre el 8 y 9 de mayo y se viene la mejor parte de la competencia, con Quimsa y Gimnasia de Comodoro como los favoritos. Fueron el 1-2 de la fase regular y por eso pican en punta.

El equipo de Santiaago del Estero tendrá la ventaja de localía frente a Instituto, que viene de eliminar a Obras Sanitarias en la reclasificación. Será una serie especial para los entrenadores, con Lucas Victoriano con pasado reciente y exitoso por la Gloria cordobesa y Sebastián González, que también festejón con Quimsa. Esta serie tendrá cruces el 9 y 11 de mayo en Santiago, el 14 y posible 16 en Alta Córdoba y el definitivo, de ser necesario, el 19 en el Ciudad.

Victoriano, DT de Quimsa, tendrá una serie especial ante la Gloria. (LNB)

El Lobo de Chubut, por su parte, fue segundo de la regular y tendrá la ventaja frente a Independiente de Oliva. Esta serie tendrá las fechas del 8 y 10 de mayo en Comodoro Rivadavia, el 13 y 15 en Oliva y el potencial 18 en el Socios Fundadores.

El Lobo y su Socios Fundadores, una fortaleza en la que pocos ganan. (LNB)

Regatas-Ferro y Oberá-Boca, por la parte baja

Regatas, tercero en la fase regular, tendrá el cruce ante Ferro en una serie que promete. Se vuelven a ver las caras en una etapa definitoria después de que el equipo de Caballito se quedara con la final de la Liga Sudamericana. El 8 y 10 de mayo jugarán en Corrientes, el 13 y 15 en el Etchart y el potencial desempate será en el Fortín Rojinegro.

Oberá, dueño del 4, tendrá la ventaja frente al campeón de América, Boca. Los misioneros serán locales el 9 y 11 de mayo, mientras que en La Bombonerita se jugará el 14 y 16, volviendo al Derna para el potencial quinto duelo el 19 de mayo.