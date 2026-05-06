La Liga Nacional de básquet tiene sus ocho aspirantes al título en la temporada 2025-26
Como Quimsa y Gimnasia de Comodoro Rivadavia como favoritos, están armados los cuartos de final.
La Liga Nacional de básquet 2025-26 entra en etapa de definiciones y ya están los ocho equipos que pelearán por el título. Las series comenzarán entre el 8 y 9 de mayo y se viene la mejor parte de la competencia, con Quimsa y Gimnasia de Comodoro como los favoritos. Fueron el 1-2 de la fase regular y por eso pican en punta.
El equipo de Santiaago del Estero tendrá la ventaja de localía frente a Instituto, que viene de eliminar a Obras Sanitarias en la reclasificación. Será una serie especial para los entrenadores, con Lucas Victoriano con pasado reciente y exitoso por la Gloria cordobesa y Sebastián González, que también festejón con Quimsa. Esta serie tendrá cruces el 9 y 11 de mayo en Santiago, el 14 y posible 16 en Alta Córdoba y el definitivo, de ser necesario, el 19 en el Ciudad.
El Lobo de Chubut, por su parte, fue segundo de la regular y tendrá la ventaja frente a Independiente de Oliva. Esta serie tendrá las fechas del 8 y 10 de mayo en Comodoro Rivadavia, el 13 y 15 en Oliva y el potencial 18 en el Socios Fundadores.
Regatas-Ferro y Oberá-Boca, por la parte baja
Regatas, tercero en la fase regular, tendrá el cruce ante Ferro en una serie que promete. Se vuelven a ver las caras en una etapa definitoria después de que el equipo de Caballito se quedara con la final de la Liga Sudamericana. El 8 y 10 de mayo jugarán en Corrientes, el 13 y 15 en el Etchart y el potencial desempate será en el Fortín Rojinegro.
Oberá, dueño del 4, tendrá la ventaja frente al campeón de América, Boca. Los misioneros serán locales el 9 y 11 de mayo, mientras que en La Bombonerita se jugará el 14 y 16, volviendo al Derna para el potencial quinto duelo el 19 de mayo.
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