La Liga Profesional dio a conocer el audio del VAR de una de las jugadas polémicas entre Barracas e Independiente

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió el audio de una de las jugadas que generó polémica en el encuentro entre Barracas Central e Independiente, donde el equipo de Avellaneda pidió penal por una mano de Carlos Arce tras un cabezazo de Felipe Aguilar sobre el final del partido.

“Tras una disputa aérea donde atacante y defensa pugnan por el balón, este es cabeceado por el delantero, quien tenía sujetado a su rival por el cuello, pegando en primer lugar en la cabeza del defensa y posteriormente en el brazo y hombro; el cual se hallaba en una posición justificable y natural para un salto», inició el audio que tiene la conversación de la terna arbitral.

«Constituyendo así una mano no sancionable por no existir un movimiento adicional por llegar luego de rebotar en su cabeza y por cercanía de juego. Siendo todas estas consideraciones de mano no sancionable estipuladas en las reglas de juego, el árbitro con buen ángulo interpreta correctamente la acción y permite que el juego continúe”, indicó.

“El equipo VAR, en su chequeo, con distintos ángulos y velocidades y el uso de las consideraciones, evalúa al igual que el árbitro que se trata de una mano no sancionable de una acción de juego, confirmando la decisión inicial de no penal”, agregó la locución.

El video, que se extiende por menos de dos minutos, expone las charlas que mantuvo el equipo arbitral a los 41 minutos del segundo tiempo, en el mismo agregó Lobo Medina: “Fijáte donde pega, quiero ver dónde pega. Cabecea y le pega por acción de juego. Sí, está todo chequeado”.

“De la cabeza del atacante a la mano Pablo, nada. No hay distancia, no hay nada. Le cae en la mano la pelota”, indicó el asistente en cancha a Dóvalo mientras tanto.

“Sí, le pega en la mano por acción del juego. En la disputa está de espalda”, vuelve a subrayar Lobo Medina desde la cabina de videoarbitraje en el predio de AFA.

“Pablo, está todo chequeado. Le pega en la mano a Arce, pero por acción de juego en la disputa”, reafirmó.

Aunque se reveló el audio de esta jugada, en Independiente aguardan por la acción del primer tiempo que había generado aún más polémica en Avellaneda: Alexis Domínguez tuvo una dura entrada sobre el capitán Iván Marcone en la mitad de la cancha y el juez consideró que solo era para tarjeta amarilla.

Más allá de la queja pidiendo una expulsión, el tema se profundizó cuando Domínguez anotó el 2-1 transitorio para el local.