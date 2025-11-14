La lucha por evitar el descenso: todos los escenarios posibles en una definición dramática

Aldosivi y San Martín de San Juan jugarán el duelo más tenso de la última fecha del Torneo Clausura.

La definición por la permanencia entra en su punto más caliente. Este sábado desde las 17 se disputarán los dos partidos que sentenciarán qué dos equipos bajarán a la Primera Nacional. Godoy Cruz (28), San Martín de San Juan (28) y Aldosivi (30) llegan separados por apenas dos puntos y con combinaciones que pueden cambiar todo en cuestión de minutos.

En Mendoza, Godoy Cruz recibirá a Deportivo Riestra. El Tomba atraviesa un presente crítico: es el último en la tabla anual con 28 puntos (tiene peor diferencia de gol que el verdinegro), no gana desde la séptima fecha y su regreso al Estadio Feliciano Gambarte luego de 20 años no tuvo el impulso imaginado, ya que solo festejó un triunfo en siete partidos allí. Para no descender, necesita ganar y que San Martín gane o empate ante Aldosivi. No tiene margen de error.

Riestra, en paralelo, buscará meterse en la próxima Copa Libertadores, por lo que no regalará nada.

En Mar del Plata, Aldosivi y San Martín protagonizarán un duelo directo, de esos que se juegan con el corazón en la mano: si alguno pierde, se va. Aldosivi llega algo mejor posicionado con 30 puntos, mientras que San Martín comparte el último puesto anual con Godoy Cruz (28) y además carga con una mochila extra: es el más comprometido en los promedios y podría bajar incluso ganando.

¿Qué pasa si un equipo termina último en ambas tablas?

En caso de que un equipo termine último tanto en la tabla anual como en la de promedios, descenderá por promedios, ya que ese orden de prioridad está establecido. Por eso, el segundo equipo en perder la categoría sería el que finalice anteúltimo en la tabla anual.

Todos los escenarios posibles

Entre los resultados de Godoy Cruz–Riestra y Aldosivi–San Martín se desprenden nueve combinaciones. De ellas, siete envían a Godoy Cruz directamente a la B Nacional a través de la tabla anual. En las otras dos, el Tomba alcanza un desempate por la permanencia ante San Martín o Aldosivi, dependiendo de quién zafe por promedios.

Aldosivi es el que menos probabilidades de descender tiene: tres escenarios lo condenan, todos en caso de derrota. Para San Martín, la situación es aún más compleja: seis combinaciones lo mandan a la segunda categoría. Si desciende, además, quedará fuera de los playoffs del Clausura aunque finalice entre los ocho primeros de la Zona B (clasificaría el noveno).

Combinación por combinación

1) Ganan Godoy Cruz y San Martín

• Descenso por tabla anual: desempate Godoy Cruz vs. San Martín

• Descenso por promedios: Aldosivi

2) Gana Godoy Cruz y empatan San Martín y Aldosivi

• Descenso por tabla anual: desempate Godoy Cruz vs. Aldosivi

• Descenso por promedios: San Martín

3) Ganan Godoy Cruz y Aldosivi

• Descenso por tabla anual: Godoy Cruz

• Descenso por promedios: San Martín

4) Empata o pierde Godoy Cruz y gana San Martín

• Descenso por tabla anual: Godoy Cruz

• Descenso por promedios: Aldosivi

5) Empata o pierde Godoy Cruz e igualan San Martín y Aldosivi

• Descenso por tabla anual: Godoy Cruz

• Descenso por promedios: San Martín

6) Empata o pierde Godoy Cruz y gana Aldosivi

• Descenso por tabla anual: Godoy Cruz

• Descenso por promedios: San Martín