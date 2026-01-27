Histórico: la neuquina Agostina Vietti ganó en Francia en el Freeride World Tour de esquí

La neuquina Agostina Vietti escribió una nueva página dorada para el deporte argentino al consagrarse ganadora de la segunda fecha del Freeride World Tour (FWT) 2026, disputada en Val Thorens, Francia. Con este triunfo, la esquiadora se consolida como una de las grandes protagonistas del circuito y mantiene intactas sus chances de clasificar a las finales.

Luego de haber finalizado cuarta en la fecha inaugural en Baqueira Beret (España), Vietti volvió a destacarse en el máximo nivel del freeride mundial ysubió a lo más alto del podio con una bajada técnica y muy sólida. Obtuvo un puntaje de 77.33 tras elegir una línea exigente por las zonas más empinadas de la montaña y realizar grandes “drops”, demostrando seguridad y precisión en cada tramo del recorrido.

El escenario francés presentó condiciones ideales, con unos 20 centímetros de nieve en polvo recién caída, en una disciplina que no se desarrolla por pistas marcadas, sino por líneas naturales que cada competidor selecciona libremente.

Tras su victoria en Val Thorens, Vietti expresó ante medios internacionales el orgullo de representar a la Argentina en lo más alto del freeride y su felicidad por seguir persiguiendo su sueño con esfuerzo y dedicación: “Es un orgullo enorme llevar la bandera argentina a lo más alto del freeride mundial. Este resultado es fruto de mucho trabajo, constancia y pasión. Voy a seguir entrenando y dando lo mejor para continuar creciendo y persiguiendo este sueño”, señaló.

¿Cómo sigue su camino?

Ahora continuará su participación en las próximas dos fechas del circuito: el Georgia Pro (22 al 28 de febrero) y el Fieberbrunn Pro (5 al 10 de marzo). Si logra ubicarse entre las mejores del ranking general, accederá a las finales: el Alaska Pro (15 al 22 de marzo) y el tradicional Xtreme Verbier Pro (28 de marzo al 5 de abril).

Además, la neuquina integrará el equipo argentino en el primer Campeonato Mundial de Freeride FIS, que se realizará del 1 al 6 de febrero en Ordino Arcalís, Andorra. Argentina obtuvo tres de los cuatro cupos asignados a Sudamérica. Junto a Vietti competirán Dante Ginaca (snowboard masculino) y Tomás Castelli (esquí masculino). Completa el equipo sudamericano la chilena Isidora Assler (snowboard femenino).

El desarrollo del freeride argentino también es impulsado por la Fundación Freeride Argentina, institución sin fines de lucro que brinda apoyo a los atletas y trabaja en el posicionamiento de los Andes como sede de competencias internacionales.