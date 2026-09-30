La neuquina Sofía Madrid ganó en el W15 Trelew y por primera vez ingresará al ranking WTA

En la primera ronda de la Copa Chubut Deportes W15, que se disputa en las canchas rápidas indoor del Trelew Tennis Club, la neuquina Sofía Madrid Rocca se impuso con autoridad ante la santafesina Zaira Martínez por 6-0 y 6-1.

De esta manera, la tenista de 22 años, que accedió al certamen mediante una Wild Card, avanzó a la segunda ronda y consiguió un logro fundamental: aparecerá en el ranking WTA por primera vez en su carrera, ya que sumó puntos en tres torneos en este año.

En la próxima instancia, Madrid se medirá este jueves con la paraguaya Leyla Britez, séptima preclasificada del torneo, quien viene de derrotar en sets corridos a la trelewense Justina Lassaga.

Por su parte, la roquense Rosario Jurado, que a sus 14 años suma experiencias de primer nivel, también invitada al certamen, cayó en dos sets ante Liv Zingg. Con esta victoria, la británica, de 15 años, se convirtió en la jugadora más joven de su país en ingresar al ranking WTA.

Además, tanto Madrid como Jurado estarán presentes en el W15 de Cipolletti, que se disputará del 4 al 10 de octubre en La Chacra.