Tercera revisión del FMI: Argentina aguarda el visto bueno para recibir US$ 900 millones

La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la tercera revisión del programa acordado con la Argentina, un paso clave para habilitar un desembolso de US$ 900 millones. El organismo deberá ahora presentar el denominado staff report, que será analizado posteriormente por el Directorio para definir la aprobación formal.

El FMI terminó la revisión y Argentina espera un desembolso

“Una misión técnica del FMI encabezada por Joyce Wong, en el marco de la tercera revisión del programa respaldado por el Servicio Ampliado del FMI (SAF) para Argentina, concluyó el martes en Buenos Aires”, informó el organismo.

Si bien la misión finalizó su trabajo presencial, las conversaciones entre las autoridades argentinas y el Fondo continuarán por los canales habituales. El Gobierno espera que el proceso avance sin inconvenientes y permita concretar el giro de fondos, que serviría para reforzar la posición en dólares del Banco Central.

El desembolso adquiere relevancia luego de que la Argentina realizara el viernes pasado un pago de US$ 800 millones al organismo, reduciendo sus reservas disponibles.

En las últimas horas, el vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que el Gobierno cumplió con las metas establecidas en el acuerdo, aunque dejó abierta la posibilidad de solicitar un waiver en caso de que el FMI detecte algún desvío respecto de los compromisos asumidos.

La próxima señal oficial llegará mañana, cuando la vocera del FMI, Julie Kozack, brinde una conferencia de prensa en Washington. Allí podría aportar detalles sobre el resultado de la revisión y los próximos pasos antes de que el Directorio evalúe el informe técnico.

Con información de NA