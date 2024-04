La picante declaración de Dominguez tras su debut como técnico en Tigre: «El día que…»

El exdefensor Sebastián Domínguez debutó como entrenador de Tigre con una derrota por 3 a 1 ante Platense en la decimotercera fecha de la Copa de la Liga Profesional, pero lo que más llamó la atención fueron sus dichos posteriores al partido.

«Los jugadores me creen y es lo que me mantiene como entrenador. El día que no me crean, renuncio”, expresó Domínguez después de la derrota. Sus dichos rápidamente se hicieron virales, dado que el ex marcador central acababa de tener su estreno en el banco del Matador.

En cuando al trámite del juego, analizó: “Me da la sensación que, sacando los fallos del VAR, en ningún momento fuimos superados en el juego como para terminar 3-1 abajo. No tengo dudas, el resultado no habla por lo que fue el desarrollo”.

Y agregó: «Estoy triste porque siento que los chicos hicieron lo que pedimos. Creo que lo hicieron bien, fuimos protagonistas absolutos todo el partido y el resultado nos pone en otro lugar. Lo único que les dije, y lo sostengo, es que tal vez sea más difícil salir de este momento de lo que pensamos, pero creo que es la forma».

“Después de lo que vi hoy sigo convencido de que si ellos se animan y pueden jugar, vamos a tener muchas más oportunidades diferentes a la de hoy. La imagen no es mala, veo que hay una idea, que los chicos están más decepcionados porque sienten que esta vez estuvieron cerca de otra cosa”, cerró.

