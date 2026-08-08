La polémica del partido: River pidió penal ante Tigre y Otamendi reclamó a Gariano

River reclamó un penal durante el primer tiempo del partido ante Tigre, por la cuarta fecha del torneo Clausura. Andrés Gariano no sancionó la infracción y el VAR tampoco intervino para revisar la jugada.

La acción ocurrió a los 35 minutos. Ángel Correa recuperó la pelota en mitad de cancha y se la cedió a Lucas Beltrán, quien filtró un pase hacia el área. El delantero recibió y, ante la marca de Nahuel Banegas y Alan Barrionuevo, cayó dentro del área.

El contacto que generó el reclamo se produjo cuando Banegas fue al piso y alcanzó a Correa en el gemelo derecho. Todo el banco de River, encabezado por Eduardo Coudet, pidió penal, pero Gariano decidió dejar seguir el juego.

¿Era penal para River por falta a Correa?



El delantero cayó dentro del área, pero el árbitro no dudó en su decisión, no era penal.



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Desde el VAR tampoco consideraron que el contacto fuera suficiente para sancionar la falta ni convocaron al árbitro a revisar la acción. La decisión generó el enojo de los futbolistas y el cuerpo técnico del Millonario.

Nicolás Otamendi fue uno de los que cuestionó a Gariano y le reclamó por la intervención del VAR. «¿Van a resolver lo del VAR tan rápido como lo hicieron hoy? ¿Todas las veces? ¿Esa jugada de amarilla de Aníbal, es amarilla? ¿Te parece bien? Ni siquiera fue falta. Tenés que revisar bien. ¿Ustedes son profesionales o no?».