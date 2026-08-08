River sufrió otro golpe: perdió 1-0 ante Tigre y sumó la quinta derrota consecutiva

River perdió en su visita a Victoria por 1-0 contra Tigre por la cuarta fecha del torneo Clausura. El Millonario acumula seis derrotas consecutivas y todavía no logró marcar en el presente certamen, algo que lo relegó al último puesto de la zona B. El autor del tanto del triunfo fue Nacho Russo.

El momento del Millonario se agravó a días de tener que jugar su partido de Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe. El conjunto de Coudet se ubica en el último puesto de la Zona B como el único equipo que no sumo puntos en todo el Campeonato.

¡EL GOL DEL TRIUNFO DEL MATADOR! Fatídico error de Aníbal Moreno en la mitad de la cancha que aprovechó Nacho Russo para irse mano a mano ante Beltrán y picársela en el 1-0 de Tigre vs. River. pic.twitter.com/mobF0Cox91 August 8, 2026

Por su parte, los dirigidos por Diego Dabove llegan con aún más confianza al duelo con Montevideo City Torque.

En el último lapso del tiempo, luego de una jugada en la que el Millonario pidió penal sobre Ángel Correa, que finalmente el árbitro Gariano entendió que Correa simulo y tampoco hubo llamado desde el VAR para verificar la acción.

River visitará a Tigre este sábado desde las 17 en el estadio José Dellagiovanna, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El árbitro será Andrés Gariano y la transmisión estará a cargo de TNT Sports.

El equipo de Eduardo Coudet buscará dejar atrás un arranque de segunda mitad de año muy negativo, en el que acumula cuatro derrotas consecutivas. Para revertir el momento, el entrenador prepara algunos cambios respecto del once que cayó ante Rosario Central el último domingo en el Monumental.

Mientras espera la incorporación de Thiago Almada, que se sumará recién a partir del domingo, el «Chacho» podría presentar dos debutantes en Victoria.

Dos debuts en River

En el lateral izquierdo, Francisco Ortega tiene muchas chances de ser titular debido a que Marcos Acuña continúa recuperándose de un desgarro. Aunque lleva pocos entrenamientos con el plantel, llega con ritmo desde Europa y reemplazaría a Lautaro Rivero para completar la defensa junto a Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Nicolás Otamendi. El arquero será Santiago Beltrán.

En el mediocampo, Aníbal Moreno volverá a ocupar el puesto de volante central y tendría a su derecha a Tobías Andrada, de 19 años y recientemente incorporado desde Vélez. El juvenil ingresaría por Fausto Vera, mientras que el tercer mediocampista saldrá entre Tomás Galván y Lautaro Pereyra.

En ataque, Ángel Correa regresará al once inicial tras superar el traumatismo que lo dejó afuera ante Rosario Central. Los principales candidatos para acompañarlo son Lucas Beltrán y Joaquín Freitas.

El presente de Tigre y la Sudamericana de por medio

Del otro lado estará un Tigre de andar irregular. El equipo de Diego Dabove empató 0-0 con Belgrano el último miércoles en el partido pendiente de la segunda fecha y previamente había sorprendido con un 3-1 sobre Racing en Avellaneda. Además, avanzó en el repechaje de la Copa Sudamericana tras eliminar a Nacional.

Sin embargo, en el ámbito local sus números son flojos: entre el Apertura y el Clausura ganó apenas uno de sus últimos 14 partidos, justamente ante la Academia, y este sábado intentará hacerse fuerte en Victoria con una dura baja: Vélez interrumpió el préstamo de Elías Cabrera para cederlo a Atlético Nacional de Medellín.

Además, ambos equipos tienen en el horizonte un compromiso internacional importante. El miércoles 12 de agosto jugarán la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana: Tigre recibirá a Montevideo City Torque, mientras que River viajará a Colombia para enfrentar a Independiente Santa Fe.

Formaciones, hora y TV

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Martín Garay; Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez, Santiago López; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván o Lautaro Pereyra, Ángel Correa; Joaquín Freitas y Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.

Hora: 17:00.

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Andrés Gariano.

Estadio: José Dellagiovanna.