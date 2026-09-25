Siete clubes deportivos tendrán un espacio propio en Viedma

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza que otorga un área dentro de la Reserva Forestal Urbana Parque Sur al desarrollo, funcionamiento y consolidación de clubes sociales y deportivos.

La iniciativa presentada por los concejales Luciano Ruiz y Evelyn Rousiot, alcanzará a más de mil familias de los clubes Club Unión, La Armonía, Formando Futuro, Defensores de Quilmes, Inalauquen, La Estrella y Defensores de Viedma.

El sueño de tener una cancha propia

Para siete clubes de Viedma, la sesión de este jueves significó mucho más que la aprobación de una ordenanza. Después de años de entrenar en terrenos prestados y sostener sus actividades con rifas, cuotas y aportes de sus propios dirigentes, las instituciones podrán avanzar con proyectos para contar con un espacio donde desarrollar sus actividades.

En este sentido, Ulises Basualdo, presidente y fundador del Centro de Entrenamiento Formando Futuro (CEFF), la institución más joven de las siete alcanzadas, señaló que «en lo personal, esto es cumplir uno de mis sueños».

Para el dirigente, el objetivo va más allá de contar con una cancha. Busca que el club pueda convertirse en un espacio de referencia para los chicos que participan de las actividades.

«Quiero lograr que el club sea la segunda casa de muchos niños con necesidad, donde se puedan sentir cómodos como en su propio hogar«, explicó el presidente del CEFF.

Con un club nacido en 2015 con apenas tres o cuatro chicos, CEFF hoy reúne entre 120 y 150 jóvenes que se encuentran esperando para poder acceder al nuevo espacio. «Ni bien nos entreguen, queremos avanzar sobre nuestro proyecto institucional, que será nuestra cancha, vestuarios, gimnasio y una linda confitería», adelantó Basualdo.

Hoy puedo decir que es uno de los días más felices de mi vida. Hoy Formando Futuro CEFF tiene su predio propio» Ulises Basualdo, presidente del Centro de Entrenamiento Formando Futuro (CEFF)

Club social y deportivo «La Armonía», el más antiguo de los siete beneficiados.

Clubes con años de historia

Entre los clubes más antiguos se encuentran La Armonía, que fue fundada en 1989, Unión FC e Inalauquen con casi tres décadas de trayectoria como clubes barriales de la capital rionegrina.

«Es una emoción muy linda porque hay muchos chicos en el club y ya venimos de casi 30 años esperando una oportunidad como esta», señaló Matías Chanique, director técnico de Unión FC, tras la aprobación en el recinto.

Miembros del Club Deportivo Unión (UFC) festejando en la Plaza Adolfo Alsina, frente al Concejo Deliberante.

El dirigente explicó que la posibilidad de contar con un espacio formal cambia las perspectivas del club. Durante años habían trabajado sobre un proyecto para tener una cancha propia, pero el hecho de funcionar bajo un comodato les generaba incertidumbre.

«Todavia no caigo de la emoción», expresó Chanique ante la noticia que involucra a más de 200 personas que forman parte del club, con 80 chicos en la categoría infantil y áreas destinadas a fútbol femenino, veteranos, primera y reserva.

De entrenar de prestado a proyectar sus propios espacios

Durante el debate, los concejales coincidieron en destacar que el impacto de la ordenanza no se limita a la práctica deportiva, sino que los clubes son un espacio de contención para niños, niñas y adolescentes.

Ruiz remarcó que muchas de estas instituciones funcionan con dirigentes que trabajan ad honorem y que, en numerosas ocasiones, ponen dinero de sus propios bolsillos para sostener las actividades.

Defensores de Quilmes en el recinto del Concejo Deliberante de Viedma.

«Hace tantos años vienen sosteniendo a nuestra niñez, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes», planteó durante la sesión.

También señaló que algunos clubes debieron resignar categorías o limitar su crecimiento por no contar con un espacio suficiente para entrenar, por lo que la habilitación de estos espacios cambia totalmente el panorama de Viedma.

Los concejales Luciano Ruiz y Evelyn Rousiot, junto al legislador Facundo López, el secretario de Juventud, Deporte y Cultura de Río Negro, Nahuel Astutti, y miembros de UFC.

En la misma linea, el presidente del Concejo, Pedro Bichara, destacó la importancia de que el Estado intervenga mediante políticas públicas y planificación para dar respuestas a las necesidades de los clubes que, a partir de ahora, podrán articular sus proyectos con el Ejecutivo Municipal y la Secretaría de Deportes.

La votación terminó con la aprobación unánime del proyecto y un largo aplauso de los dirigentes y representantes de los clubes presentes en el recinto, que ya están comenzando a gestar las transformaciones del espacio reservado dentro del Parque Sur en canchas, instalaciones y lugares de encuentro.