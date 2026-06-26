La probable formación de la Selección Argentina: los 10 cambios que prepara Scaloni para enfrentar a Jordania

La Selección Argentina se prepara para medirse frente a Jordania este sábado a las 23 horas por la última fecha de la fase de grupos. Con el 1° puesto del grupo asegurado, la Albiceleste saldrá a Dallas con un equipo alternativo en busca de darle descanso a los titulares.

A falta del entrenamiento de este viernes, Lionel Scaloni realizará varios cambios para cerrar la primera etapa del Mundial 2026. El objetivo de este duelo será darle rodaje a los futbolistas que no han sumado minutos en esta Copa del Mundo o que todavía no tienen experiencia mundialista.

El entrenamiento del jueves dejó indicios del equipo titular. En el arco, se mantendrá el Dibu Martínez. El marplatense será el único que se mantiene con respecto al once inicial que enfrentó a Argelia. La defensa estará integrada por Gonzalo Montiel (ya recuperado de la sobrecarga), Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico.

En la mitad de la cancha, Leandro Paredes será desde el inicio. El futbolista de Boca deberá cuidarse, ya que en caso de ser amonestado se perderá el partido de 16avos de final. Estará acompañado por Exequiel Palacios y Giuliano Simeone. Luego, hay una duda: Giovani Lo Celso o Valentín Barco, que se disputan un lugar.

Lo Celso podría tener su debut mundialista tras no jugar en 2018.

Como enlace entre el mediocampo y la delantera, jugaría Nico Paz. La única arma de ataque será Julián Álvarez, que sumará su primera titularidad en esta Copa del Mundo. Lionel Messi no estaría desde el inicio en Dallas, aunque sumaría algunos minutos en el segundo tiempo para llegar con actividad al primer mata-mata.

Si se confirma esta formación, habrán tres debuts mundialistas este sábado (Senesi, Simeone y Lo Celso o Barco). La particularidad es que Lo Celso está disputando su segundo Mundial, pero en Rusia 2018 no sumó minutos en toda la competencia.

Este viernes, la Albiceleste realizará su última práctica en Kansas desde las 12:30 donde el DT campeón del mundo definirá el once titular. Luego del entrenamiento, la Selección viajará a Dallas y Scaloni realizará la clásica conferencia previa a cada partido.

La probable formación

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso o Valentín Barco, Giuliano Simeone, Nico Paz; Julián Álvarez.

Se define el rival de 16avos

Este viernes, la Selección Argentina conocerá contra quién se enfrentará en los 16avos de final de la Copa del Mundo. Al ya ser primero del grupo J, se medirá en esta instancia contra el segundo del grupo H, donde todavía no está nada definido.

En estos momentos, el rival sería Cabo Verde, pero todo puede cambiar al final de la jornada. Desde las 21 horas, Cabo Verde se enfrentará a Arabia Saudita en Houston y en Guadalajara, Uruguay buscará dar el batacazo frente a España.