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El mensaje de Beccacece y el emocionante festejo de Ecuador tras una clasificación histórica en el Mundial 2026

La Tri remontó un partido que perdía desde el primer minuto ante Alemania, ganó 2-1 con goles de Angulo y Plata y selló una clasificación histórica. Tras el encuentro, el entrenador argentino dejó una emotiva reflexión y el plantel celebró de una manera especial.

Pedro Avena

Por Pedro Avena

El festejo de la delegación ecuatoriana tras conseguir un triunfo histórico frente a Alemania y abrochar la clasificación. (Foto: AFP)

El festejo de la delegación ecuatoriana tras conseguir un triunfo histórico frente a Alemania y abrochar la clasificación. (Foto: AFP)

Ecuador escribió una nueva página en su historia y se clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece remontó el partido ante Alemania, ganó 2-1 y superó una fase eliminatoria por apenas segunda vez, después de lo conseguido en Alemania 2006, cuando alcanzó los octavos de final.

El partido comenzó de la peor manera para la Tri. Apenas iniciado el encuentro, Leroy Sané marcó para Alemania al minuto de juego y parecía encaminar una noche complicada para el conjunto sudamericano. Sin embargo, Ecuador reaccionó, sostuvo el plan y encontró la remontada gracias a los goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata, que terminaron sellando una victoria de enorme impacto.

Consumado el triunfo, Beccacece dejó una reflexión cargada de emoción y eligió correrse del centro de la escena. «Esto no es lo que significa para mí, es lo que significa para el pueblo. Es para el Ecuador, los jugadores le regalaron una alegría enorme al pueblo. Que la dejen disfrutar y celebrar, por favor», expresó el entrenador argentino.

Las palabras del exentrenador de Defensa y Justicia estuvieron en línea con lo que se vio dentro de la cancha. Tras el pitazo final y con la clasificación asegurada, jugadores y cuerpo técnico se reunieron en el círculo central, se arrodillaron y rezaron juntos antes de comenzar los festejos con los hinchas presentes.

La imagen reflejó la dimensión que tuvo el triunfo para el plantel ecuatoriano. No fue una clasificación más: significó volver a meterse entre los mejores del mundo 20 años después de Alemania 2006, esta vez luego de vencer a una potencia como Alemania y de hacerlo con una remontada que quedará entre las noches más recordadas del fútbol ecuatoriano.


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Ecuador escribió una nueva página en su historia y se clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece remontó el partido ante Alemania, ganó 2-1 y superó una fase eliminatoria por apenas segunda vez, después de lo conseguido en Alemania 2006, cuando alcanzó los octavos de final.

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