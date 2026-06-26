La inédita comparación de Alfaro tras el empate de Paraguay: «Esto es un parto con mucho dolor»

Por la última fecha de la fase de grupos, Paraguay igualó sin goles frente a Australia por el grupo D y quedó bien posicionado para avanzar a 16avos como uno de los mejores terceros. Por otro lado, el seleccionado oceánico clasificó como segundo de la zona por detrás de Estados Unidos.

La Albirroja disputó un partido discreto sin tiros al arco, donde el principal objetivo fue mantener la valla en cero. Tras la igualdad, deberá esperar algunos resultados para ver si se mete entre los 32 mejores equipos de esta Copa del Mundo.

La Albirroja no pudo romper el cero ante Australia.

Post partido, Gustavo Alfaro se refirió al buen trabajo en una faceta puntual pero mostró su bronca por el resultado: «Quedé conforme con el trabajo defensivo, pero no estoy satisfecho. Queríamos ganar». Además, destacó la fase de grupos de la Albirroja: «Como nivel, estamos todos nivelados para arriba».

Luego, utilizó una de sus frases características para describir la dificultad que conlleva competir en una Copa del Mundo: «Esto es un parto y este es un parto a veces de nalgas. Con dolor y a veces te viene con el cordón cruzado. Estas son cosas que hay que parirlas«, se sinceró.

Mas adelante, detalló que la mayoría de los futbolistas paraguayos no están acostumbrados a jugar partidos de esta jerarquía: «Hay jugadores que van haciendo experiencia, pero que no compiten en este nivel«.

También trató de bajarle un poco la espuma al sueño mundialista de Paraguay: «Lo único que sé es que vamos a pelear con lo que tenemos y como podemos. Por eso yo hablé de ilusión, no de expectativa. Tengo claro dónde estoy». Y cerró con una alentadora frase pensando en el futuro: «Estamos en condiciones de ganarle a cualquier equipo«.

¿Qué necesita Paraguay para clasificarse?

Paraguay está a la espera de confirmar su clasificación a la segunda ronda de la Copa del Mundo. Con la mitad de grupos definidos, seis zonas finalizarán entre el viernes y sábado.

Para meterse en 16avos, la Albirroja necesita que al menos dos terceros no superen su línea en los seis grupos que restan definirse. Uno no podrá hacerlo, ya que Senegal o Irak lograrán este lugar en el grupo I, pero como máximo llegarán a los 3 puntos. Por eso, el panorama es bastante alentador. De confirmarse su pase, jugará ante un primero que podría ser Alemania o Francia.