La reacción de Di María ante las declaraciones de Raphinha en la previa al duelo entre Argentina y Brasil

El Clásico de las Américas, mantiene en vilo a Argentina y Brasil, que se enfrentarán por la fecha 14 de las Eliminatorias, en el Monumental. En una previa picante, Ángel Di María no se quedó al margen y salió al cruce tras la llamativa declaración de Raphinha.

Fideo, que se retiró de la Selección tras la consagración en la última Copa América, comentó la publicación que hizo la cuenta de Sportscenter, de ESPN en Instagram. En la publicación, se replicaron las palabras del brasileño, con la imagen de él y Romario.

Tres emojis de llanto de risa fueron los que utilizó el argentino para responder a la chicana del delantero de 28 años. Por supuesto, esa interacción llamó rápidamente la atención de los usuarios de la red social y, en poco tiempo, tuvo miles de likes y comentarios.

“Voy a marcarle un gol a Argentina. Haré todo lo que pueda, que se jodan”, expresó Raphinha y calentó el clásico desde la previa. Las palabras del delantero reflejan la confianza que le han otorgado sus buenas actuaciones.

En la misma charla, también hizo referencia a su carrera por el Balón de Oro: “Honestamente, no es un objetivo personal”, comentó al referirse a su posible nominación al prestigioso premio. “Mis objetivos son marcar goles, dar asistencias y ganar títulos con el Barcelona y la selección”, agregó.

“Soy alguien que odia perder. No me gusta perder, ni en el fútbol, ni en los videojuegos, ni en casa. Es solo un mal presentimiento que tengo, y eso es lo que me llevó adonde estoy: el deseo de desarrollarme, el deseo de ganar”, manifestó el delantero en relación a su gen competitivo.

El duelo de esta noche que se desarrollará en el estadio Monumental desde las 21, le dará la posibilidad a la Albiceleste de sellar su boleto al Mundial 2026. Los dirigidos por Lionel Scaloni necesitan sumar un solo punto para confirmar su clasificación, por lo que se le agrega un condimento más a la previa, que ya viene condimentado.

Para evitar eso, el entrenador, Dorival Júnior, planea realizar seis modificaciones con respecto al partido con Colombia. El once que podría saltar a la cancha frente a la Selección: Bento; Weley, Mirullo, Guilherme Arana, André, Joelinton, Raphinha; Vinicius Jr., Rodrygo y Savinho.