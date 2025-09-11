La decisión de Lionel Scaloni luego de finalizar las Eliminatorias con la Selección Argentina

Luego de la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en la que la Selección Argentina goleó por 3-0 a Venezuela y cayó por la mínima frente a Ecuador, Lionel Scaloni tomó una decisión en el país y no perdió tiempo.

El entrenador de la Albiceleste eligió relajarse luego del doble compromiso y salió a andar en bicicleta por el Parque Manuel Belgrano de Buenos Aires, donde no pasó desapercibido.

Lionel Scaloni durante su paseo en Buenos Aires.

Scaloni practica con frecuencia este deporte, no solo como hobbie sino también en distintas competencias, como cuando estuvo presente en el Gran Fondo 7 Lagos a fines del 2024.

El fanatismo de Lionel Scaloni por el ciclismo

«Lo de la bici sale de escapar de la locura que genera dejar de jugar al fútbol. Es un deporte que no tiene ninguna contraindicación y que sólo tiene beneficios», comentó el DT campeón del mundo, en una entrevista con Olé previo a la final de la Copa América 2021. Además, remarcó que «ahora todos tienen una, Ayala tiene, Samuel y Aimar también».

Lionel Scaloni antes de andar en bicicleta.

Con respecto a la próxima presentación de la Selección Argentina, el combinado nacional volverá a la actividad para la segunda semana de octubre con dos amistosos. El primero será el día 10 a las 21 frente a Venezuela en el Hard Rock Stadium y luego chocará contra Puerto Rico el 13 en el estadio Soldier Field, pero el horario todavía no está definido.