El VAR en vivo: los árbitros explicarán sus decisiones a partir de los cuartos de la Libertadores

Los árbitros explicarán en vivo las decisiones del VAR en la Copa Libertadores y Sudamericana.

La Conmebol informó que a partir de los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, los árbitros principales explicarán en vivo sus decisiones luego de cada revisión de VAR. De esta manera, el procedimiento tendrá más transparencia en los encuentros.

Este innovador procedimiento, denominado Referee’s Announcement of VAR Decisions, ya fue probado con éxito en la final de la Conmebol Recopa 2024 en el estadio Maracaná y ahora se aplicará oficialmente en los torneos de clubes más importantes del continente.

Con esta medida, cada vez que el VAR intervenga en una jugada, el árbitro tomará el micrófono para comunicar al estadio y a la audiencia televisiva la resolución adoptada, detallando si se trata de un gol anulado, un penal confirmado, una expulsión u otra determinación relevante.

El objetivo es reducir la confusión, fortalecer la confianza del público y acercar aún más el juego a los hinchas. La implementación cuenta con el aval de la IFAB y la FIFA, y se enmarca en la política de Conmebol de profesionalizar y modernizar su arbitraje.

En los últimos años, la Confederación invirtió en tecnología y capacitación para sus jueces, y esta medida representa un nuevo hito en la búsqueda de transparencia.

Los cuartos de final de la Libertadores y la Sudamericana, programados entre el 17 y el 26 de septiembre de 2025, serán el escenario de estreno de esta innovación. Si el resultado es positivo, la práctica se mantendrá en semifinales y finales, consolidándose como parte habitual del fútbol sudamericano.