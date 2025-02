La Roma le dio descanso a Paredes y el DT habló del frustrado regreso a Boca

El regreso de Leandro Paredes a Boca quedó en suspenso, al menos por ahora. El volante de la Roma seguirá en el fútbol italiano, luego de que las negociaciones con Juan Román Riquelme no llegaran a buen puerto. Mientras se especula con una posible renovación de contrato hasta 2026, el entrenador Claudio Ranieri sorprendió al darle unos días libres y volvió a referirse a la novela del mercado.

El experimentado DT adelantó que el mediocampista argentino y Mats Hummels no estarán convocados para el próximo encuentro. «Les di vacaciones porque estos pobres muchachos jugaron poco con (Daniele) De Rossi, jugaron poco con (Ivan) Jurić (NdeR y han jugado mucho conmigo. Nos guste o no, lo dan todo, pero no pueden con la intensidad que han brindado. Entonces les dije ‘vayan de vacaciones’», explicó.

El equipo romano visitará a Venezia este domingo a las 8:30, tras quedar eliminado de la Copa Italia frente a Milan. En ese partido, donde Roma cayó 3-1, Paredes fue titular, y Ranieri destacó el esfuerzo del plantel: «¿Viste que el equipo se rindiera? Yo no. Los jugadores no son autos eléctricos que recargás y mantienen la misma intensidad. Dieron el 100% de lo que tenían y, como entrenador, estoy orgulloso».

Sobre la ausencia del mediocampista para el próximo compromiso, el técnico aclaró que se debe a una cuestión física: «Es más útil que recarguen energía que estar el domingo en Venezia. Y que, por ejemplo, estén con sus familias. No están fuera por bajo rendimiento, dieron todo lo que pudieron».

En cuanto a su posible salida al fútbol argentino, Ranieri dejó una frase llamativa cuando le preguntaron sobre su situación contractual. «Leí que se activaría una opción de renovación, pero no pude saber más del tema ya que me aboqué a otras cosas. Cuando se habló de Boca, yo estaba seguro de que se quedaría acá«, afirmó.

Aunque no hubo confirmación oficial, hay charlas entre el volante de 31 años de la Selección y el club para extender el vínculo por al menos una temporada más, hasta mediados de 2026, después de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.