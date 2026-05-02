Casas sin cortinas: la tendencia que crece en Argentina y por qué cada vez más la eligen

En el mundo del diseño interior, una tendencia gana cada vez más terreno en Argentina: las casas sin cortinas. Lo que antes parecía impensado —ventanas completamente despejadas— hoy se convierte en un recurso clave para lograr espacios más modernos, luminosos y visualmente amplios.

Lejos de ser solo una moda estética, esta decisión responde a un cambio en la forma de habitar los espacios.

Por qué cada vez más casas eliminan las cortinas

La principal razón es clara: la luz natural se convirtió en protagonista.

Quitar cortinas permite:

Aprovechar al máximo la entrada de luz

Generar mayor sensación de amplitud

Conectar el interior con el exterior

Lograr una estética más limpia y actual

En ciudades y especialmente en el sur del país, donde la luz varía según la estación, este recurso gana valor.

El efecto visual: más espacio y menos ruido

Sin cortinas, los ambientes se ven más ordenados y livianos. Se elimina un elemento visual que muchas veces recarga el espacio.

Además, esta tendencia está alineada con estilos como:

Minimalismo cálido

Estética escandinava

Quiet luxury

Todos comparten una misma base: menos elementos, pero mejor elegidos.

¿Y la privacidad? Las alternativas que se imponen

Uno de los grandes interrogantes es cómo reemplazar las cortinas sin quedar expuestos.

Las soluciones más usadas hoy son:

Vidrios laminados o esmerilados

Persianas roller tipo screen (casi invisibles)

(casi invisibles) Postigos o paneles de madera

Ubicación estratégica del mobiliario

La clave está en equilibrar luz y resguardo sin perder estética.

Un cambio que también impacta en el bienestar

La luz natural está directamente relacionada con el estado de ánimo. Espacios más luminosos generan:

Mayor sensación de calma

Mejor descanso

Ambientes más saludables

Por eso, eliminar cortinas no es solo una decisión de diseño, sino también de calidad de vida.

Cómo sumarte a la tendencia sin equivocarte

Antes de sacar todas las cortinas, conviene evaluar:

Orientación de la casa (para evitar exceso de sol)

(para evitar exceso de sol) Nivel de exposición hacia la calle o vecinos

hacia la calle o vecinos Tipo de ventanas

Un buen primer paso es probar en un ambiente, como el living, y ver cómo cambia el espacio.

Cada vez más casas apuestan por esta estética donde la luz, el orden y la simpleza son protagonistas. La tendencia de vivir sin cortinas ya no es solo una elección de diseño: es una nueva forma de habitar.