Casas sin cortinas: la tendencia que crece en Argentina y por qué cada vez más la eligen
Cada vez más hogares eliminan las cortinas para ganar luz, amplitud y estilo. Qué hay detrás de esta tendencia y cómo aplicarla sin perder privacidad.
En el mundo del diseño interior, una tendencia gana cada vez más terreno en Argentina: las casas sin cortinas. Lo que antes parecía impensado —ventanas completamente despejadas— hoy se convierte en un recurso clave para lograr espacios más modernos, luminosos y visualmente amplios.
Lejos de ser solo una moda estética, esta decisión responde a un cambio en la forma de habitar los espacios.
Por qué cada vez más casas eliminan las cortinas
La principal razón es clara: la luz natural se convirtió en protagonista.
Quitar cortinas permite:
- Aprovechar al máximo la entrada de luz
- Generar mayor sensación de amplitud
- Conectar el interior con el exterior
- Lograr una estética más limpia y actual
En ciudades y especialmente en el sur del país, donde la luz varía según la estación, este recurso gana valor.
El efecto visual: más espacio y menos ruido
Sin cortinas, los ambientes se ven más ordenados y livianos. Se elimina un elemento visual que muchas veces recarga el espacio.
Además, esta tendencia está alineada con estilos como:
- Minimalismo cálido
- Estética escandinava
- Quiet luxury
Todos comparten una misma base: menos elementos, pero mejor elegidos.
¿Y la privacidad? Las alternativas que se imponen
Uno de los grandes interrogantes es cómo reemplazar las cortinas sin quedar expuestos.
Las soluciones más usadas hoy son:
- Vidrios laminados o esmerilados
- Persianas roller tipo screen (casi invisibles)
- Postigos o paneles de madera
- Ubicación estratégica del mobiliario
La clave está en equilibrar luz y resguardo sin perder estética.
Un cambio que también impacta en el bienestar
La luz natural está directamente relacionada con el estado de ánimo. Espacios más luminosos generan:
- Mayor sensación de calma
- Mejor descanso
- Ambientes más saludables
Por eso, eliminar cortinas no es solo una decisión de diseño, sino también de calidad de vida.
Cómo sumarte a la tendencia sin equivocarte
Antes de sacar todas las cortinas, conviene evaluar:
- Orientación de la casa (para evitar exceso de sol)
- Nivel de exposición hacia la calle o vecinos
- Tipo de ventanas
Un buen primer paso es probar en un ambiente, como el living, y ver cómo cambia el espacio.
Cada vez más casas apuestan por esta estética donde la luz, el orden y la simpleza son protagonistas. La tendencia de vivir sin cortinas ya no es solo una elección de diseño: es una nueva forma de habitar.
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