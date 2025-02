Sebastián Sosa rompió el silencio y habló sobre su proceso judicial: «Estoy con la conciencia tranquila»

El exarquero de Vélez, Sebastián Sosa, rompió el silencio sobre la denuncia por abuso sexual que enfrenta en Argentina. A un año del hecho y con la causa aún en curso, afirmó ser inocente y aseguró que está enfocado en su regreso al fútbol.

El arquero que recientemente fue incorporado a Juventud Las Piedras, expresó que sigue afectado por la situación. «Es importante para mí y la familia radicarme nuevamente en Uruguay y volver a jugar al fútbol, que es lo que más me gusta. Estoy de pie, en carrera, agradecido”.

En una entrevista en Sport 890, se refirió al proceso legal y confirmó que está trabajando junto a su abogado para esclarecer los hechos: “Metimos una denuncia por falsos testimonios para tratar de que poco a poco la verdad salga a la luz. Ha sido un proceso largo y difícil, pero todo viene aclarándose”.

En la misma línea, reconoció que el último año fue complicado para su entorno más cercano: “No hay un libro de cómo sobrellevar este tipo de situaciones. Fue un año durísimo para todos, especialmente para mi esposa y mi núcleo más interno”.

En lo futbolístico, Sosa manifestó su deseo de dejar atrás esta etapa y concentrarse en su nueva oportunidad en Juventud Las Piedras: “Le puse el pecho para salir adelante. Estoy con la conciencia tranquila, eso es lo que más me ayudó para seguir caminando y seguir de pie”

Además, aseguró que se encuentra en buena forma tras haber entrenado con preparadores personales durante su inactividad: “Estoy listo para jugar, pero dependerá del cuerpo técnico”.

Finalmente dejó en claro su anhelo de volver a Peñarol, club donde inició su carrera profesional: “Siempre voy a tener la ilusión, el sueño y la expectativa de volver a Peñarol. En tres oportunidades estuve cerca, pero no se dio. No sé qué pasó en el medio, pero el sueño y la ilusión siempre van a estar”, cerró.

Con información de Noticias Argentinas

Causa de abuso sexual en Vélez: el crudo relato de la joven

“El sábado 2 marzo, mientras me encontraba en la cancha de Atlético Tucumán, fui al sector denominado ‘zona mixta’, frente al micro donde estaba el plantel de Vélez. Desde arriba del micro me empezaron a hacer caritas. Ahí el arquero suplente, Sebastián Sosa, me mandó un mensaje por la aplicación Instagram y me pidió mi número de teléfono, a lo que acepté y le pase mi WhatsApp”, indicó.

Luego detalló que el arquero le escribió para decirle que tenía la noche libre y preguntándole si quería compartir un momento. «Yo acepté. Me preguntó si tenía alguna amiga para invitar, pero le dije que no y él me dijo que estaba con otros compañeros Yo le respondí, textualmente: ‘Mientras no se desubiquen, no hay problema’»

Según el relato, alrededor de las 22, Sosa le dijo que vaya al hotel Hilton ubicado en Piedras y Miguel Lillo. Puntualmente, a la habitación 407. “Me ofrecieron dos latas de cerveza y, luego, me preguntaron si yo hacía tríos o si estaba con mujeres», expresó.

«Les respondí que no, que no me atraía y que siempre que estaba con alguien era sólo entre dos. En ese momento, me ofrecieron fernet en un termo Stanley color blanco. Los jugadores hacían como que tomaban o directamente se pasaban el vaso y siempre iba para mí”.

A partir de allí, el relato sobre el accionar sexual de los futbolistas, en el que aclara que fue sin su consentimiento, se mantiene a resguardo en el expediente.

No obstante, los chats con el uruguayo siguieron después del encuentro y complican aún más la situación de los involucrados: al consultar por los cuidados del paraguayo Florentín durante el acto, manifestó: “Conozco mis límites y sé que ayer los puse y ni él (por Bobadilla) ni el otro (no se especifica si es Cufré u Osorio) pararon”.