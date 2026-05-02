Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para el domingo 3 de mayo en Neuquén

Servicio a la comunidad de CALF.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó sobre dos cortes programados de luz que alcanzará a varios sectores de la ciudad de Neuquén el domingo 3 de mayo.

Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 3 de mayo

CALF indicó que los cortes programados para el domingo serán de la siguiente forma:

Primer Corte

Horario: De 07.00 a 13.30 h.

De 07.00 a 13.30 h. Zona: Desde Planas hasta 12 de Septiembre, entre Anaya y Gatica.

Desde Planas hasta 12 de Septiembre, entre Anaya y Gatica. Motivo: Modernización y refuerzo de estructuras para potenciar la red eléctrica en la zona.

Modernización y refuerzo de estructuras para potenciar la red eléctrica en la zona. Autorización: Corte autorizado por órgano de control municipal.

Segundo Corte