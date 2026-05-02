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Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para el domingo 3 de mayo en Neuquén

Las interrupciones serán para realizar trabajos de modernización de la red eléctrica e instalación de tecnología inteligente. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

Servicio a la comunidad de CALF.

Servicio a la comunidad de CALF.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó sobre dos cortes programados de luz que alcanzará a varios sectores de la ciudad de Neuquén el domingo 3 de mayo.

Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 3 de mayo

CALF indicó que los cortes programados para el domingo serán de la siguiente forma:

Primer Corte

  • Horario: De 07.00 a 13.30 h.
  • Zona: Desde Planas hasta 12 de Septiembre, entre Anaya y Gatica.
  • Motivo: Modernización y refuerzo de estructuras para potenciar la red eléctrica en la zona.
  • Autorización: Corte autorizado por órgano de control municipal.

Segundo Corte

  • Horario: De 07.30 a 11.30 h.
  • Zona: Zona aledaña a la esquina de Santiago del Estero y Castelli.
  • Motivo: Instalación de tecnología inteligente para una medición más precisa y mejor servicio.
  • Autorización: Corte autorizado por órgano de control municipal.


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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó sobre dos cortes programados de luz que alcanzará a varios sectores de la ciudad de Neuquén el domingo 3 de mayo.

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