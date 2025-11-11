La sanción a Boca y al intruso que cargó a los jugadores de River

El Comité de Seguridad de la Ciudad castigó a Boca por el recibimiento con papelitos y serpentinas.

La Seguridad Deportiva de la Ciudad de Buenos Aires le había comunicado a Boca que no estaba autorizado el uso de papelitos ni serpentinas en el recibimiento del equipo. Sin embargo, el club desoyó la advertencia y ahora se enfrenta a una sanción mínima: en el próximo partido, ante Tigre en La Bombonera, no podrá haber ningún tipo de cotillón ni banderas.

Boca aún puede presentar un recurso de reconsideración ante el Comité, dado que no registraba conductas sancionables en el último tiempo. De todas formas, los antecedentes de casos similares indican que es poco probable que se revierta la medida.

En cuanto a los hinchas disfrazados, la situación es distinta. El club argumentó que no puede controlar todos los ingresos al estadio y, por ese motivo, las sanciones recaen directamente sobre los aficionados. El Comité de Seguridad trabaja en la identificación de quienes se vistieron de “fantasmas de la B” y, en caso de individualizarlos, recibirán un derecho de admisión de un año por incitación al desorden.

El caso de Uriel Hamra

Al hincha que invadió el campo de juego tras el Superclásico para cargar a los jugadores de River mientras se retiraban al vestuario se le aplicaron dos contravenciones: el artículo 111, por ingresar a una zona del estadio sin autorización, y el 119, por incitar al desorden.

❗️El video de la agresión de Salas a una persona que se metió a filmar al campo de juego una vez terminado el Superclásico pic.twitter.com/JEeJmpKOSU — Diario Olé (@DiarioOle) November 10, 2025

Hamra será castigado con dos años de derecho de admisión. Además, el joven de 20 años tenía una credencial de prensa a su nombre, lo que también complica a Boca.

Por otro lado, Uriel declaró que Maximiliano Salas no intentó agredirlo, sino que solo quiso tirarle el teléfono celular. Por esta razón, el delantero de River no sería sancionado. En caso de que el hincha cambie su versión y se presente como agredido, Salas podría ser imputado y deberá declarar. A partir de allí, con el debido proceso judicial, se evaluará si corresponde alguna pena.