SUSCRIBITE
Deportes

La Selección Argentina Sub 20 va por la gloria y el séptimo título Mundial: formaciones, hora y TV

La Albiceleste se mide con la sorprendente Marruecos en el torneo que se disputa en Chile.

Redacción

Por Redacción

Los chicos de Placente van por toda la gloria en el Mundial de Chile. (FBaires)

Los chicos de Placente van por toda la gloria en el Mundial de Chile. (FBaires)

La Selección Argentina enfrentará este domingo a Marruecos en la gran final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. El partido está programado para las 20 en el Estadio Nacional de Santiago y la Albiceleste irá por su séptimo trofeo, para consolidarse como el más ganador de la historia. Además, buscara ese tremendo doblete de ser campeón de la Mayor y de la división formativa más importante de manera simultánea, como ocurrió en 1978 y 1979 de la mano del Flaco César Luis Menotti.

El equipo de Diego Placente terminó primero en el grupo D con puntaje ideal gracias a los triunfos sobre Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0). En los octavos de final pasó por arriba a Nigeria con un contundente 4-0, mientras que en los cuartos de final le ganó 2-0 sin mayores inconvenientes a México y en las semis superó en un durísimo encuentro por 1-0 a Colombia gracias al gol de Mateo Silvetti.

Marruecos, por su parte, sorprendió al terminar primera en el grupo C que compartió con México, España y Brasil, para luego eliminar a Corra del Sur (2-1), Estados Unidos (3-1) y Francia (1-1 en el tiempo reglamentario y 5-4 en los penales) en los octavos, cuartos y semifinales, respectivamente. En el mismo torneo, se cargó a tres campeones de la categoría (españoles, brasileños y galos), y por eso es un rival de mucho cuidado.

Formaciones, hora y TV

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Marruecos: Ibrahim Gomis; Fouad Zahouani, Smail Bakhty, Ismael Baouf, Taha Majni; Yassine Khalifi, Naïm Byar; Gessime Yassine, Hossam Essadak, Othmane Maamma; Yassir Zabiri. DT: Mohamed Ouahbi.

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia)

Estadio: Julio Martínez Prádanos

Hora: 20

TV: Telefe y DSports


Temas

Diego Placente

Mundial Sub 20

Selección Argentina Sub 20

La Selección Argentina enfrentará este domingo a Marruecos en la gran final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. El partido está programado para las 20 en el Estadio Nacional de Santiago y la Albiceleste irá por su séptimo trofeo, para consolidarse como el más ganador de la historia. Además, buscara ese tremendo doblete de ser campeón de la Mayor y de la división formativa más importante de manera simultánea, como ocurrió en 1978 y 1979 de la mano del Flaco César Luis Menotti.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios