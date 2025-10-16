«Grande, Toto»: el saludo de Messi a Silvetti, autor del gol de Argentina en el Mundial Sub 20

Los dos salieron de Newell's, se encontraron en el predio de Ezeiza y ahora son compañeros en Inter Miami. (Archivo)

La Selección Argentina venció 1-0 a Colombia en las semifinales del Mundial Sub 20, el domingo irá por toda la gloria ante Marruecos y buscará consolidarse como el monarca de la categoria, donde ya suma seis títulos. El equipo de Diego Placente atraviesa un gran momento y es candidato a coronarse en Chile.

En un partido apretado ante los cafeteros, Mateo Silvetti marcó la única diferencia a los 26 del segunto tiempo. El futbolista de Inter Miami ingresó en el complemento y, tras desperdiciar dos ocasiones claras, tuvo revancha y anotó el gol de la clasificación. Además se repitió una situación que ya se había vivido ante Nigeria y México, cuando el punta saltó desde el banco de suplentes y facturó.

Entra y factura. Mateo le anotó a Nigeria, México y en la semi, a Colombia. (AP)

El mimo del capitán a Silvetti

Con el pitazo final en el estadio Nacional de Santiago se desataron los festejos en el plantel Albiceleste y un saludo especial no tardó en llegar. Es que Lionel Messi se hizo presente a través de sus redes sociales para felicitar a todo el equipo, pero con mención particular para Mateo Silvetti, el surgido de Newell’s y su compañero en la MLS.

“¡Vamos! ¡A la final! Felicitaciones a todos. Grande, Toto Silvetti”, publicó el capitán de la Selección mayor, que venía de jugar los 90 minutos en el último amistoso de la fecha FIFA, con un categórico 6-0 sobre Puerto Rico, en Miami.

«La tercera, con la cara externa, por suerte salió»

En zona mixta, Mateo Silvetti analizó su actuación y compartió sensaciones: “Muy contento en lo personal. Como siempre digo, nada más lindo que convertir y más si ayuda al equipo. Este equipo es merecedor. No salían los golpes, la tercera, con la cara externa, por suerte salió”.

Cara externa y golazo de Mateo para meter a Argentina en la final. (AP)

Además, se refirió al saludo de Messi a minutos de la publicación: “Es un orgullo el saludo a mí y al grupo. La Mayor siempre está apoyando y eso es muy importante”.