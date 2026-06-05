La Selección Argentina volvió a ser 1° del ranking FIFA y deberá cortar una insólita maldición en el Mundial

Este sábado, la Selección Argentina tendrá su primer amistoso previo al Mundial. La Albiceleste se enfrentará ante Honduras desde las 21 horas con varias bajas por algunos jugadores que llegan entre algodones.

Pero este encuentro tomará una importancia inesperada. Luego del empate de España ante Irak (1-1) y la derrota de Francia ante Costa de Marfil (1-2), el equipo de Scaloni podría pasar a ocupar el primer puesto del ranking FIFA.

Tras estos resultados inesperados, Argentina se encuentra en lo más alto de esta tabla, pero deberá ratificarlo en sus partidos. Si la Albiceleste gana sus dos amistosos previos a la cita mundialista (Honduras e Islandia), confirmará el primer puesto en el ranking a solo horas del inicio del Mundial.

Pero esta ubicación tiene una extraña maldición. Desde la creación del ranking FIFA en 1992, nunca el líder de esta tabla pudo coronarse en la Copa del Mundo. El primer antecedente fue en 1994, cuando Alemania lideraba, pero Brasil obtuvo su cuarta estrella.

En el 98′, la Verdeamarela se ubicaba arriba, pero Francia gritó campeón. Los Galos llegaban primeros en el ranking para el 2002 y Brasil se quedó con el título. Para el 2006, la Canarinha era líder, pero Italia volvió a levantar la copa.

En Sudáfrica 2010, continuó como primero pero España se quedó con el Mundial. Para 2014, la Roja llegó como candidata pero Alemania festejó en Sudamérica. En Rusia 2018, el equipo de Low era líder pero Francia dio la sorpresa. Por último, en la previa a Qatar 2022, Brasil llegó con el primer puesto, aunque la Selección Argentina se quedó con su tercera estrella.

De todas formas, habrá que esperar a los resultados de la Scaloneta en estos amistosos. De ganar los dos partidos, Argentina tratará de romper una maldición que se mantiene desde hace 8 mundiales: ser campeón tras llegar como líder del ranking.

Las dudas para enfrentar a Honduras

Para medirse ante Honduras, Scaloni tiene algunas dudas con respecto al once titular. En el arco, Juan Musso le sacaría una pequeña ventaja a Gerónimo Rulli y estaría bajo los tres palos.

Por el sector derecho de la defensa, Nicolás Capaldo y Agustín Giay se pelean un lugar, luego de que Molina y Montiel todavía no estén a disposición del técnico. Por último, arriba queda un hueco por completar, que será ocupado por Giuliano Simeone o José López.

La probable formación: Juan Musso; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Giuliano Simeone o José López, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni