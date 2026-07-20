La Selección de España llegó a Madrid con la copa del Mundial 2026: prepara una fiesta histórica para un millón de personas

La Copa del Mundo ya está en suelo europeo. Tras la victoria en el tiempo extra ante Argentina en Nueva Jersey, la Selección de España aterrizo en Madrid con el trofeo más codiciado del fútbol. El capitán Rodri, el entrenador Luis de la Fuente y el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, encabezaron el descenso del avión exhibiendo el galardón dorado antes de dar inicio a una jornada de festejos multitudinarios.

La capital española se blindó por completo para recibir a los flamantes campeones en una marea roja que promete romper récords de convocatoria en las calles.

La ruta de los campeones: de la Zarzuela a la rúa por la ciudad

La delegación campeona del mundo cumplirá con un estricto e histórico itinerario de visitas institucionales antes de mezclarse con la marea de fanáticos:

Palacio de la Zarzuela: recepción oficial por parte de la Casa Real.

recepción oficial por parte de la Casa Real. Palacio de la Moncloa: encuentro con las autoridades del Gobierno español.

encuentro con las autoridades del Gobierno español. «La rúa de los reyes del mundo»: el recorrido en autobús descubierto por los puntos más emblemáticos de la ciudad, bautizado así por el delegado del Gobierno de Madrid,Francisco Martín, que espera reunir a casi un millón de personas.

El trayecto del micro se iniciará en la Moncloa y recorrerá las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Goya y Serrano. Luego avanzará hacia la Plaza de la Independencia, cruzará la Puerta de Alcalá y continuará por Alfonso XII hasta el escenario principal en la Plaza de Cibeles.

Ahí montarón un megashow con música en directo, animación y una grilla de artistas junto al Palacio de Comunicaciones para recibir a los futbolistas.

«Lo hemos ganado todo»: el orgullo de Luis de la Fuente tras consagrarse como Campeón Mundial 2026

El artífice de la consagración no ocultó la emoción tras haber guiado al equipo a la cima del fútbol mundial. Luis de la Fuente destacó la identidad del plantel y el proceso de crecimiento que derivó en la obtención del segundo título de su historia tras Sudáfrica 2010.

“Mucho orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de familia. Son grandes futbolistas con un talento excepcional”, expresó el DT.

Todavía conmovido, el entrenador hizo un repaso del ciclo que construyó al frente del seleccionado: “Estoy muy emocionado. Después de echar la vista atrás y pensar en ellos, hemos ganado todo, todo, con esta generación de futbolistas”, sentenció.