Operativo en Ezeiza: a qué hora llega la Selección a Argentina y qué pasará con los festejos

El día después del trago amargo en el MetLife Stadium comenzó con la logística del retorno. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que parte de la delegación nacional partió desde Nueva York a bordo de un vuelo de Aerolíneas Argentinas y se estima su arribo a Ezeiza cerca de las 18:30 de este lunes, luego de registrar una demora en el despegue.

El regreso de la Scaloneta se produce apenas unas horas después de la caída 1-0 en el tiempo extra ante España por la final del Mundial 2026. Sin embargo, la vuelta a casa tendrá un formato muy diferente al de coronaciones anteriores.

El chárter no trae a la delegación completa. Lionel Messi y Rodrigo De Paul, al igual que varios futbolistas que militan en el exterior, partieron directamente desde los Estados Unidos hacia sus clubes o destinos de vacaciones previamente pautados.

A pesar de que no habrá festejos en las calles, el Gobierno Nacional —en coordinación con la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires— desplegó un estricto dispositivo de seguridad en los accesos al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para ordenar el tránsito y resguardar el micro que trasladará a la delegación hasta el predio de la AFA.

Feriado por la Selección Argentina: ¿se pasa para el martes 21 de julio 2026 el cese de actividades?

La expectativa por el regreso de la Selección Argentina, tras la final del Mundial 2026, mantiene en vilo tanto a la administración pública como a los sectores productivos de todo el país. Este lunes 20 de julio 2026, el Poder Ejecutivo ratificó su intención de dictar un cese general de actividades por 24 horas para permitir las celebraciones populares, pero la fecha exacta sigue bajo análisis minucioso.

Las autoridades nacionales precisaron que la firma del decreto definitivo está supeditada, de forma exclusiva, a la hoja de ruta que elijan los propios futbolistas y el cuerpo técnico de la Selección Argentina, para encontrarse con la ciudadanía.

El dilema administrativo de la Casa Rosada se centra en resolver si la jornada de asueto generalizado corresponderá a las últimas horas del lunes, o si se trasladará de forma completa al martes 21 de julio 2026.

La premisa fijada por el presidente de la Nación establece, de manera taxativa, que el ordenamiento del descanso civil y comercial se implementará en absoluta consonancia con las decisiones del plantel capitaneado por Lionel Messi, evitando imponer agendas políticas sobre los festejos espontáneos de la población.