La Selección llega a Argentina sin su capitán: Lionel Messi directo desde Nueva York al Inter Miami

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que parte de la delegación nacional partió desde Nueva York a bordo de un vuelo charter de Aerolíneas Argentinas rumbo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La vuelta se produce apenas unas horas después de la caída por 1-0 ante España en el tiempo extra de la final del Mundial 2026 disputada en el MetLife Stadium. Sin embargo, el regreso a Buenos Aires no contará con la delegación completa.

Plantel dividido: la ausencia de Messi desactiva los festejos

El chárter no trasladara a todas las figuras de la Scaloneta. Lionel Messi y Rodrigo De Paul, al igual que varios de los futbolistas que militan en el exterior, partiran directamente desde Estados Unidos hacia sus respectivos clubes o hacia los destinos de descanso que tenían pautados.

La decisión de Messi de no viajar a la Argentina anula de manera definitiva cualquier tipo de caravana o recibimiento multitudinario. El astro voló desde Nueva York a Miami con Rodrigo De Paul, compañero en el Inter Miami, para reincorporarse a su equipo de la liga de fútbol estadounidense.

Tampoco viajarán al país Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, Juan Manuel López y Juan Musso.

Desde el entorno del equipo precisaron que nunca estuvo en los planes realizar una recorrida pública o un acto oficial, postura que terminó de sellarse tras confirmarse que el capitán no integraría la comitiva.

Por su parte, una segunda aeronave fue destinada exclusivamente para trasladar al país a los familiares de los futbolistas y a los integrantes del staff técnico. En esa comitiva viajan: Dibu Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Lisandro Martínez, Cuti Romero, Lautaro Martínez, Nahuel Molina, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone y Nicolás Otamendi.

Seguridad en Ezeiza y un homenaje que se vera desde el aire

A pesar de que no habrá caravana oficial, el Gobierno Nacional convocó a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires para articular un estricto dispositivo de seguridad en los accesos a Ezeiza con el objetivo de prevenir aglomeraciones y garantizar el traslado del micro hacia el predio de la AFA.

En la pista de aterrizaje, los trabajadores del aeropuerto prepararon un gesto simbólico: la palabra “¡¡GRACIAS!!” quedó plasmada a lo largo de 150 metros sobre el césped contiguo a la pista, un trabajo que demandó más de 20 latas de pintura, 100 estacas y tres días de labor antes de la final.

El desenlace de la final quebró el sueño del bicampeonato en el tramo decisivo. Ferrán Torres anotó el gol de la victoria española a los 106 minutos de juego, tras conectar una asistencia de cabeza de Nico Williams. En un desarrollo sumamente adverso, Argentina cerró el encuentro sin registrar remates directos al arco durante los 120 minutos.

La continuidad de Scaloni, en la cuerda floja

El impacto de la derrota caló hondo en el cuerpo técnico. Durante la rueda de prensa posterior al partido, Lionel Scaloni no pudo contener el llanto al repasar su ciclo al frente de la Selección y debió retirarse de la sala antes de tiempo.

Consultado sobre su permanencia en el cargo, el entrenador dejó un manto de dudas sobre su futuro a corto plazo:

“Cumpliré el contrato y después veo”, sentenció Scaloni, en referencia al vínculo formal con la AFA que vence en diciembre de este año.