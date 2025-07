La sorpresiva confesión de Di María en su regreso a Rosario Central: «Boca me hizo sentir lo que es el fútbol argentino»

Rosario Central oficializó la llegada de Ángel Di María y en la conferencia de prensa habló de todo. En medio, recordó el exigente empate 2-2 que disputó frente a Boca con la camiseta del Benfica en el Mundial de Clubes.

El delantero de 37 años inició su segundo ciclo en el club que lo vio nacer, tras una exitosa carrera en Europa y luego de su participación en el Mundial de Clubes con Benfica. En ese torneo, el club portugués integró el Grupo C junto a Bayern Múnich, Auckland City y Boca Juniors, equipo con el que empató en el debut gracias a un gol suyo.

Di María se refirió al estilo de juego que propuso el Xeneize en aquel partido: “Boca ya me lo hizo sentir, empecé a ver lo que era el fútbol argentino ahí. Después depende de dónde me mueva, de lo que el entrenador me pida jugar. Hay muchos más golpes, se corta más el partido, pero depende de mí poder sacar mis armas, defenderme de todo eso y estar a pleno para ayudar al equipo», analizó.

"BOCA YA ME LO HIZO SENTIR (EN EL MUNDIAL DE CLUBES)". Fideo Di María fue consultado por el nivel que le espera en el Fútbol Argentino. pic.twitter.com/if6wqoAD3p — SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2025

Además, se sinceró sobre el ambiente que espera encontrar en las canchas del país: “Sé lo que es el fútbol argentino, cómo se juega, cómo es todo. Después dependerá de mí, de lo que vaya haciendo dentro de la cancha. Cada uno tendrá su manera de recibirme: si me putean, me putean, y si me aplauden, me aplauden. Hoy tengo la camiseta de Central y es difícil del otro lado ovacionar a alguien que no tiene la camiseta del equipo, no tengo la de la Selección”, concluyó.

Ángel Di María reveló qué le dijo Lionel Messi sobre su regreso a Rosario Central

En conferencia de prensa, Fideo fue consultado sobre la reacción de Lionel Messi por su llegada a Rosario Central. «Hablé con él y con muchos de los chicos porque tenemos una relación muy linda. Estaban felices de que logre lo que quería, me apoyaron y mandaron mensajes, más que amigos somos como hermanos y estoy feliz de tenerlos», lanzó.

Luego puntualizó en su contacto con el astro. «Leo me escribió hace poco, dejó pasar un tiempo, me felicitó y me deseó lo mejor. Me dijo que estaba feliz de que pude cumplir el sueño, hablamos mucho y él sabía que mi sueño era familiar, estaba muy contento por eso», detalló.

"LEO ME ESCRIBIÓ HACE POCO, ME FELICITÓ, ME DESEÓ LO MEJOR Y ME DIJO QUE ESTABA FELIZ QUE PUDE CUMPLIR EL SUEÑO". Fideo Di María habló sobre el mensaje que le mandó Messi por su regreso a Central. pic.twitter.com/LW4TVa6gk4 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2025

Cuándo sería el debut oficial de Ángel Di María en Rosario Central

Tras la presentación de Angelito Di María, su debut oficial está previsto, en principio, para el sábado 12 de julio a las 16, cuando Central reciba a Godoy Cruz por la primera fecha del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, su participación dependerá de la evolución física, la decisión del cuerpo técnico y la habilitación en el Transfer Matching System (TMS).

La trayectoria de Ángel Di María antes de su regreso a Rosario Central, el club de sus amores

El zurdo debutó en el primer equipo de Rosario Central en 2005, con apenas 17 años, y jugó 39 partidos antes de ser transferido al Benfica en 2007. Desde entonces, construyó una carrera legendaria en clubes como Real Madrid, Manchester United, PSG, Juventus y nuevamente Benfica. Con la Selección Argentina fue campeón olímpico, bicampeón de América y campeón del mundo en Qatar 2022.

El regreso al club del que surgió es mucho más que un fichaje porque representa el cierre de un círculo y una promesa cumplida. Di María anunció su despedida del Benfica el 30 de junio, con un emotivo mensaje en redes donde agradeció por «dos etapas más que hermosas» en su vida.

Ahora, Rosario lo espera con los brazos abiertos. Su debut oficial está previsto, en principio, para el sábado 12 de julio a las 16, cuando Central reciba a Godoy Cruz por la primera fecha del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, su participación dependerá de la evolución física, la decisión del cuerpo técnico y la habilitación en el Transfer Matching System (TMS).

El fixture de Rosario Central en el Torneo Clausura 2025

Fecha 1: Rosario Central vs. Godoy Cruz

Fecha 2: Lanús vs. Rosario Central

Fecha 3: Rosario Central vs. San Martín (SJ)

Fecha 4: Atlético Tucumán vs. Rosario Central

Fecha 5: Rosario Central vs. Deportivo Riestra

Fecha 6: Rosario Central vs. Newell’s

Fecha 7: Sarmiento vs. Rosario Central

Fecha 8: Rosario Central vs. Boca

Fecha 9: Rosario Central vs. Talleres

Fecha 10: Gimnasia vs. Rosario Central

Fecha 11: Rosario Central vs. River

Fecha 12: Vélez vs. Rosario Central

Fecha 13: Rosario Central vs. Platense

Fecha 14: Instituto vs. Rosario Central

Fecha 15: Rosario Central vs. San Lorenzo

Fecha 16: Independiente vs. Rosario Central