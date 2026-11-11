La voz de un experto sobre Kimi Antonelli: «Dejemos que Senninha se desarrolle»

Kimi Antonelli, flamante campeón de la Fórmula 1, tiene cosas del gran Ayrton Senna. Es joven, derrocha talento, tiene carisma. Sin dudas, está llamado a ser un estelar en la Máxima y, obviamente, está en boca de todos. Luego de su paso por San Pablo, donde tuvo mucha cercanía con la familia de Beco, el italiano tuvo mucho protagonismo y fue la gran atracción en la zona de boxes.

Sin embargo, el objetivo del equipo Mercedes es proteger a su estrella. Y así lo expresó Toto Wolff, jefe del team. «Siempre fui poco partidario de comparación entre Kimi y Ayrton. Siento que fijar esos estándares para un piloto de 20 años es mucha presión, y por eso no quiero compararlo en esta etapa. Él es Kimi, Senna era Senna», afirmó.

«Es bonito ver cómo la familia Senna lo acoge. Dicen que es la primera vez que parece que hay un segundo Senninha. Que es la primera vez que se puede decir: ‘OK, se parece un poco a él’. Pero quizá en esta etapa sea un Senninha y todavía no un Senna. Así que dejemos que Senninha se desarrolle, dejemos que se convierta en un Senna», agregó.

Kimi con la familia de Senna, en el icónico Lotus. (kimi.antonelli)

Wolff explicó también que se trabaja mucho en el tema de la comparación: «Estamos intentando proteger (a Kimi) de las actividades de medios y marketing de una manera que lo cuide y en la medida de nuestras posibilidades».

A Toto también lo comparan con gigantes

Wolff alcanzó su título Nº 17 entre pilitos y constructores y se codea con los top, porque Fran Williams suma 16 y Ron Dennis tiene 17 con McLaren. «Cuando pienso en ello, estos dos son gigantes del deporte», dijo el austríaco Wolff. «Ni siquiera estoy operando en la misma galaxia que Frank, quien, después de su accidente, fue capaz de lograr grandes cosas», siguió.

Toto Wolff, el jefe de Mercedes que está en la línea de los mejores. (Archivo)

«Y de la misma manera, Ron es una persona a la que uno siempre admira, que ha sido la referencia en el deporte, que ha establecido nuevos estándares, probablemente también un poco ese síndrome de atención al detalle, de detectar siempre lo que está mal. Así que nunca me veré en esa liga», cerró.