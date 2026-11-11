«A través del límite»: qué les dijo el papa León XIV a los últimos presos de Devoto antes de despedirse de la Argentina

En la antesala de su multitudinaria despedida en Luján, el papa León XIV protagonizó este miércoles uno de los momentos más íntimos de su gira. En su último día el Pontífice visitó el Complejo Penitenciario Federal de Devoto, el único penal que queda en la Ciudad de Buenos Aires y que cerrará sus puertas definitivamente, para mantener un encuentro cara a cara con los últimos 69 reclusos alojados en el predio.

Lejos de los discursos protocolares, el líder católico escuchó los crudos testimonios de Cristian, Maximiliano y Reinaldo, tres internos atravesados por las adicciones y el delito. Tras entonar junto a un coro carcelario la canción «Lo sabemos, el camino es el amor», el Papa les dejó un fuerte mensaje de redención y lanzó una dura advertencia sobre el avance de las mafias.

El ser humano no florece a pesar de sus límites, sino a menudo a través de ellos. Precisamente en los momentos en los que el límite se hace tangible en nuestra vida, podemos hallar una nueva sabiduría, sentir el afecto de las personas y experimentar la presencia del Señor. #ViajeApostólico #Argentina #MagnificaHumanitas November 11, 2026

«Dinero fácil» y redención: el mensaje del papa León XIV en Devoto

El eje central del mensaje papal en el gimnasio del penal giró en torno a la «experiencia del límite». Frente a los detenidos y ante la atenta mirada de los ministros nacionales Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Juan Bautista Mahiques (Justicia), León XIV cuestionó con dureza los falsos sentidos de poder vinculados a «la droga, el dinero fácil, la violencia contra los más débiles y la corrupción».

Sin embargo, el Santo Padre abrió la puerta a la esperanza y a las segundas oportunidades. «El paso por esta institución puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, haciendo las paces con Dios y reincorporándose sin temor en el seno de sus familias y de la sociedad», expresó el Pontífice, para luego regalar una de las frases más resonantes de la jornada:

«El ser humano no florece a pesar del límite, sino a menudo a través de ellos

En ese sentido, remarcó que las cárceles también son testigos de conversiones y de trayectorias que logran transformar «el desierto de la propia existencia en un jardín fecundo».

El reclamo por cárceles más humanas y la protección de los jóvenes

León XIV no limitó su mensaje a los internos. Se dirigió de forma directa al personal penitenciario y a las autoridades gubernamentales presentes, exigiendo que los lugares de detención sean respetuosos y favorezcan una verdadera recuperación y reinserción de las personas en la comunidad.

En el tramo más político y de mayor tensión de su discurso, apeló al Estado y a la sociedad civil para que acompañen a los niños y jóvenes, exigiendo que se los proteja de forma urgente de «las nefastas redes de la criminalidad».

Asimismo, dedicó unas sentidas palabras a las familias de los presos, a quienes consideró víctimas colaterales del encierro: «Imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en aquellos a quienes hayan podido lastimar», reflexionó, pidiendo que el aislamiento se convierta en un tiempo de sanación familiar.