Empresas de Noruega buscan oportunidades de inversión en Neuquén

El interés de empresas noruegas por invertir en Neuquén motivó un encuentro entre el gobernador Rolando Figueroa, el embajador de Noruega en Argentina, Halvor Sætre, y representantes del sector privado de ese país. La reunión se realizó en la capital neuquina y permitió analizar oportunidades de inversión y establecer vínculos de cooperación en distintas actividades productivas.

La jornada se desarrolló en el hotel Hilton de Neuquén, donde funcionarios provinciales presentaron las posibilidades de desarrollo económico de la provincia. La agenda incluyó temas vinculados con la producción energética, la gestión ambiental y el turismo, además del intercambio de experiencias sobre los modelos de desarrollo de ambos territorios.

Uno de los principales ejes fue el interés de las empresas noruegas por conocer las condiciones y oportunidades de inversión que ofrece Neuquén. La provincia busca ampliar sus vínculos comerciales e institucionales con actores internacionales, especialmente en sectores vinculados con sus recursos naturales y su potencial productivo.

Durante el encuentro también se abordó la experiencia de Noruega en la administración de los ingresos provenientes de la explotación de petróleo y gas. El país europeo cuenta con un fondo soberano que permite gestionar parte de esos recursos con una perspectiva de largo plazo, un modelo que fue parte del intercambio con las autoridades provinciales.

Otro de los temas tratados fue la gestión de residuos especiales provenientes de la actividad hidrocarburífera y la aplicación de políticas destinadas a compatibilizar el desarrollo energético con la protección del ambiente.

La agenda también contempló el turismo como una de las actividades con posibilidades de cooperación, a partir de las experiencias de ambos territorios en el aprovechamiento de sus atractivos naturales y la conservación ambiental.

Qué dijo Rolando Figueroa sobre el interés de Noruega

Tras la reunión, el gobernador destacó el acercamiento con el país europeo y sostuvo que el interés empresarial responde a las condiciones que Neuquén busca ofrecer para atraer inversiones.

“Que un país referente en el cuidado de sus recursos mire a Neuquén es el reflejo de un camino que elegimos: crecer con previsibilidad, con reglas claras y con la sustentabilidad ambiental como eje de desarrollo”, expresó Figueroa a través de su cuenta de X.

El mandatario consideró que estos encuentros permiten ampliar las oportunidades económicas y productivas de la provincia. “Cada vínculo que tejemos se traduce en trabajo, oportunidades y una provincia que se proyecta con identidad hacia el mundo”, agregó.

Los sectores que formaron parte de la agenda

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, participó de la recepción de la delegación noruega e hizo hincapié en la importancia de compartir experiencias sobre el aprovechamiento de los recursos naturales y el desarrollo de actividades económicas sostenibles.

También participaron el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, y el ministro de Energía, Gustavo Medele, quienes formaron parte del intercambio con los representantes del país europeo.

La presencia de funcionarios de distintas áreas permitió presentar una agenda de cooperación que no se limitó a la actividad energética, sino que también incluyó las posibilidades de desarrollo turístico y la incorporación de experiencias internacionales en materia ambiental.

Por el momento, no se anunciaron inversiones concretas ni se precisaron los montos o proyectos que podrían desarrollarse en Neuquén. Tampoco se difundieron los nombres de las empresas noruegas que participaron del encuentro. La reunión abrió una instancia de diálogo para explorar futuras oportunidades de cooperación e inversión entre la provincia y el país europeo.