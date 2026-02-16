Langoni, el apuntado por Quinteros, y otro nombre en carpeta para reforzar a Independiente

Luca Langoni, actualmente en la MLS, es el preferido de Quinteros para reforzar la delantera.

Independiente aún no perdió en lo que va del año y, de a poco, empieza a encontrar regularidad y buenos rendimientos colectivos. El último viernes venció 2-0 a Lanús en el Libertadores de América y estiró su invicto a cinco partidos.

Sin embargo, Gustavo Quinteros pretende reforzar la delantera. Los extremos titulares, Matías Abaldo y Santiago Montiel, atraviesan un buen momento, pero cuentan con poca competencia. Walter Mazzanti es la alternativa, aunque todavía no mostró el nivel que supo tener en Huracán.

Además, Montiel sufrió un desgarro ante el Granate y estará fuera de las canchas, al menos, por 21 días. Por esta razón, el entrenador busca incorporar un futbolista que pueda desempeñarse por las bandas y el principal apuntado es Luca Langoni, quien fue una de las figuras de Boca en la Liga Profesional 2022.

No obstante, las diferencias económicas parecen insalvables. La dirigencia del Rojo se comunicó con New England Revolution para conocer las condiciones y la respuesta fue clara: no lo negocian a préstamo y, en caso de una venta, pretenden una cifra cercana a los siete millones de dólares, similar a la que abonaron por él.

Otra alternativa en carpeta

Ante las complicaciones por Langoni, Independiente comenzó a acelerar por Maximiliano Gutiérrez, delantero de Huachipato de Chile. El atacante de 21 años disputó 38 partidos en 2025, con un saldo de ocho goles y tres asistencias.

“Lo estamos analizando. Buscamos extremos que puedan desempeñarse por ambas bandas. Este joven juega bien, sería una apuesta. No está cerrado y seguimos evaluando opciones”, señaló Quinteros la semana pasada en diálogo con Radio La Red.

Independiente es escolta de Vélez Sarsfield en la Zona A, con nueve puntos producto de dos triunfos y tres empates. Este jueves visitará a Independiente Rivadavia desde las 19:30.