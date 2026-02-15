Boca no levanta: 0-0 ante Platense y un equipo sin rumbo
El Xeneize igualó 0-0 con Platense y volvió a dejar una imagen preocupante. Claudio Úbeda no encuentra el equipo y el ciclo empieza a quedar bajo la lupa.
Por la quinta fecha del Torneo Apertura, Boca y Platense empataron 0 a 0 en la Bombonera en un partido chato, con pocas situaciones y sin señales de mejora por parte del equipo local, que nunca asumió el rol de protagonista.
El Xeneize volvió a mostrar una versión preocupante: lento, previsible y sin intensidad. Ya pasaron cinco fechas y Claudio Úbeda todavía no logra darle identidad al equipo. Cambia nombres y esquemas, pero el funcionamiento no aparece. Lejos de evolucionar, el equipo parece retroceder.
Este domingo probó con un 4-3-3 que nunca terminó de acomodarse. El primer tiempo fue pobre y apenas tuvo una situación clara por lado. Para Boca, Lucas Jansón conectó de cabeza un centro de Ángel Romero, pero Matías Borgogno alcanzó a desviarla. Del otro lado, Juan Saborido sacó un remate que, tras un rebote en Juan Barinaga, dio en el palo derecho de Marchesín y encendió la alarma en la defensa local.
¡BORGOGNO LE SACÓ UN GRAN CABEZAZO A JANSON!— SportsCenter (@SC_ESPN) February 15, 2026
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/WOPieNHuID
Un equipo necesitado pero sin reacción
El Xeneize sabía que estaba obligado a ganar este partido, tras la pésima imagen que dejó en Liniers, pero no lo demostró desde el juego. Jansón volvió a tener una chance clara para poner el 1 a 0: aprovechó un error del Calamar en la salida y quedó mano a mano, pero definió al cuerpo del arquero y el empate persistió en el marcador.
El Sifón movió el banco recién a los 15 minutos del segundo tiempo: Jansón dejó la cancha para el ingreso del juvenil Tomás Aranda. Luego entraron Gonzalo Gelini por Romero y Marcelo Weigandt por Juan Barinaga. También se produjo el regreso de Edinson Cavani, que reemplazó a Miguel Merentiel, de flojo partido.
A los 21, Lautaro Blanco lanzó un centro desde la izquierda y Gelini cabeceó por encima del travesaño. Fue el último intento claro de un equipo que empujó más por inercia que por convicción. Para colmo, a los 39 minutos Leandro Paredes pidió el cambio por una molestia en el tobillo y fue reemplazado por Milton Delgado. El cierre encontró a Boca sin ideas y a la gente impaciente. El empate dejó más dudas que certezas.
GELINI CASI MARCA EL 1-0 DE BOCA ANTE PLATENSE EN LA PRIMERA QUE TUVO.— SportsCenter (@SC_ESPN) February 15, 2026
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/3IQqwYgeBQ
El equipo se retiró silbado y el clima empieza a espesarse. Úbeda no encuentra respuestas y el equipo no muestra reacción. El viernes, ante Racing y nuevamente en la Bombonera, el Xeneize tendrá una oportunidad para cambiar la imagen, aunque el margen de error empieza a reducirse.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar