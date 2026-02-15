Boca no levanta: 0-0 ante Platense y un equipo sin rumbo

Por la quinta fecha del Torneo Apertura, Boca y Platense empataron 0 a 0 en la Bombonera en un partido chato, con pocas situaciones y sin señales de mejora por parte del equipo local, que nunca asumió el rol de protagonista.

El Xeneize volvió a mostrar una versión preocupante: lento, previsible y sin intensidad. Ya pasaron cinco fechas y Claudio Úbeda todavía no logra darle identidad al equipo. Cambia nombres y esquemas, pero el funcionamiento no aparece. Lejos de evolucionar, el equipo parece retroceder.

Este domingo probó con un 4-3-3 que nunca terminó de acomodarse. El primer tiempo fue pobre y apenas tuvo una situación clara por lado. Para Boca, Lucas Jansón conectó de cabeza un centro de Ángel Romero, pero Matías Borgogno alcanzó a desviarla. Del otro lado, Juan Saborido sacó un remate que, tras un rebote en Juan Barinaga, dio en el palo derecho de Marchesín y encendió la alarma en la defensa local.

Un equipo necesitado pero sin reacción

El Xeneize sabía que estaba obligado a ganar este partido, tras la pésima imagen que dejó en Liniers, pero no lo demostró desde el juego. Jansón volvió a tener una chance clara para poner el 1 a 0: aprovechó un error del Calamar en la salida y quedó mano a mano, pero definió al cuerpo del arquero y el empate persistió en el marcador.

El Sifón movió el banco recién a los 15 minutos del segundo tiempo: Jansón dejó la cancha para el ingreso del juvenil Tomás Aranda. Luego entraron Gonzalo Gelini por Romero y Marcelo Weigandt por Juan Barinaga. También se produjo el regreso de Edinson Cavani, que reemplazó a Miguel Merentiel, de flojo partido.

A los 21, Lautaro Blanco lanzó un centro desde la izquierda y Gelini cabeceó por encima del travesaño. Fue el último intento claro de un equipo que empujó más por inercia que por convicción. Para colmo, a los 39 minutos Leandro Paredes pidió el cambio por una molestia en el tobillo y fue reemplazado por Milton Delgado. El cierre encontró a Boca sin ideas y a la gente impaciente. El empate dejó más dudas que certezas.

El equipo se retiró silbado y el clima empieza a espesarse. Úbeda no encuentra respuestas y el equipo no muestra reacción. El viernes, ante Racing y nuevamente en la Bombonera, el Xeneize tendrá una oportunidad para cambiar la imagen, aunque el margen de error empieza a reducirse.