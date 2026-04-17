Montiel y Paredes hablaron en la previa del Superclásico: el mal estado del campo de juego, el árbitro Herrera y el análisis del partido

Este domingo, desde las 17 y por la 15° fecha del Torneo Apertura, River recibirá a Boca en el Estadio Monumental en una nueva edición del Superclásico. En la previa, Gonzalo Montiel y Leandro paredes hablaron de todo: el campo de juego, el árbitro designado -el neuquino Darío Herrera- y todo el analisis de lo que esperan del partido.

En cuanto al campo de juego, ambos coincidieron. «El campo de juego no va a estar de la mejor manera, nos va a perjudicar a los dos equipos», señaló el defensor del Millonario. En tanto, el capitán del Xeneize, agregó: «Va a estar igual para los dos. Somos dos equipos que intenta jugar al fútbol, y condiciona un poco el estado».

Al ser consultados por el juez principal nacido en Andacollo, evitaron entrar en polémica. Del «Hay que tener respeto por el árbitro» de Montiel al «No tengo qué opinar. No creo en la mala intención de nadie» de Paredes.

Las palabras de Gonzalo Montiel de cara al superclásico

En la antesala del clásico, Montiel dejó en claro que espera un partido cerrado y muy disputado, fiel al estilo de estos cruces. «Va a ser un partido muy trabado, los clásicos son así. Trataremos de imponer nuestra idea», anticipó el lateral de River, que también remarcó la importancia de la actitud: «En los clásicos hay que dejar todo».

El defensor del Millonario también se refirió a lo que significa jugar este tipo de encuentros en el Monumental. «Me genera mucha adrenalina, no hay nada más lindo que jugar un Superclásico, más en nuestra cancha con nuestra gente», expresó.

En lo personal, habló de sus objetivos y su presente en el club: «Tengo el deseo de seguir ganando cosas, tengo la ilusión de seguir ganando con River». Además, no esquivó una posible situación puntual del partido: “Si me toca jugar, obviamente que si hay un penal lo voy a patear yo”.

Por último, hizo referencia al momento del equipo y a un recuerdo especial ligado a este tipo de partidos: destacó que llevan siete encuentros sin perder, aunque advirtió que «el Superclásico va a ser una final», y recordó el gol de tiro libre de Leonardo Ponzio en uno de los clásicos que vivió como alcanzapelotas.

Las frases más destacadas de Paredes pensando en la visita a River

Por el lado de Boca, Leandro Paredes también puso el foco en la particularidad del Superclásico y coincidió en que se trata de un partido aparte. “Sabemos que son partidos diferentes. Uno trata de preparar en la semana para hacerlo de la manera que queremos, pero siendo un clásico siempre se dan distintos”, explicó.

El mediocampista destacó el buen momento del equipo de Claudio Úbeda y la confianza con la que llegan al duelo en el Monumental. «Llegamos muy bien, con mucha confianza, con una seguidilla de partidos con buenos resultados y una idea de juego muy clara», afirmó. En ese sentido, remarcó que eso les permite llegar «de la mejor manera», aunque insistió en que el contexto del clásico puede cambiar todo .

A nivel personal, aseguró que este encuentro lo encuentra en un momento más maduro de su carrera que cuando recién daba sus primeros pasos en el fútbol: «Seguramente este Superclásico me encuentre mucho más protagonista. Los primeros que me tocó jugar era muy joven».

Además, se refirió a su rol dentro del equipo y al funcionamiento del mediocampo, donde destacó la sociedad con sus compañeros: valoró especialmente a Santiago Ascacibar y Milton Delgado, a quienes definió como jugadores que «le hacen las cosas muy fáciles» por su intensidad y capacidad de juego.

Por último, al igual que Montiel, no esquivó la posibilidad de un momento clave: «Si hay un penal seguramente sea yo el que lo patee«, y cerró con una idea que atraviesa toda la previa: «Pienso que cuenta poco cómo llegue cada equipo, es un partido aparte».

Las palabras de Chiqui Tapia, Di Carlo y Riquelme

El presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, fue el primero en tomar la palabra y destacó la magnitud del Superclásico, al que definió como el más importante del mundo. «Bienvenidos a la casa de los Campeones del Mundo, acá tenemos dos. Es buenísimo tener la presentación del Superclásico, el clásico más importante del mundo, que tiene 150 medios acreditados», señaló.

Tapia también remarcó el alcance global del partido y el marco en el que se desarrolla. En ese sentido, destacó que el Superclásico será transmitido en más de «160 países» y que se trata del «clásico número 266» contando la era amateur y profesional. En la misma línea, subrayó la importancia del evento y expresó su deseo de que el espectáculo pueda vivirse en paz y con normalidad, además de valorar la terna arbitral encabezada por Darío Herrera.

Por su parte, Stefano Di Carlo, presidente de River, puso el foco en la importancia institucional del encuentro y en la organización del evento. «Es un partido trascendental, histórico, como lo han sido todos los Superclásicos», afirmó. Además, remarcó el trabajo previo para garantizar el desarrollo del espectáculo: «De nuestro lugar, generar todas las condiciones y el mejor marco posible para que se desarrolle una vez más como todos queremos, que es de la mejor manera».

Del lado de Boca, el presidente Juan Román Riquelme celebró la previa del clásico y resaltó el valor futbolístico y emocional del partido. «Felicidad, porque el Superclásico es único. Sea en nuestra casa o en la de ellos. Solamente que la gente disfrute mucho, que se van a ver buenos jugadores de los dos lados», expresó.

El dirigente xeneize también subrayó la relevancia internacional del encuentro y el deseo de que se viva como una fiesta: «Se ve en todo el mundo, eso hace que sea el clásico más importante de todos. Esperemos que sea una fiesta. Es fútbol, que gane el mejor», concluyó.