«Controlan las islas hace 200 años»: Chile se alineó con el Reino Unido por el comercio en Malvinas y desafió el reclamo argentino

El embajador chileno en el país se refirió al tenso momento político que atraviesan las Islas y enfatizó en el estrecho sur que recorre ambos países

La tensión diplomática por las Islas Malvinas escaló de forma repentina en dos frentes simultáneos. Mientras el Reino Unido lanzó una dura advertencia sobre el poderío militar nacional en el Atlántico Sur, un sorpresivo dardo discursivo llegó desde el otro lado de la cordillera: el ministro de Defensa de Chile justificó la ocupación británica y avaló los negocios directos con el archipiélago.

El titular de la cartera de Defensa chilena, Fernando Barros Tocornal, encendió las alarmas en la Casa Rosada al contradecir abiertamente la histórica postura de neutralidad y apoyo regional.

Durante una entrevista con Radio Polar en la región de Magallanes, el funcionario defendió la apertura de una ruta comercial marítima entre Punta Arenas y las islas.

El dardo de Chile: comercio, kelpers y «país amigo»

Lejos de esquivar la polémica, Barros Tocornal dejó tres definiciones contundentes que chocan de frente con el histórico reclamo de soberanía que sostiene la diplomacia argentina:

Soberanía británica: definió al Reino Unido como un «país amigo que hace 200 años ejerce soberanía en Malvinas», consolidando la postura de una «situación de hecho».

definió al Reino Unido como un «país amigo que hace 200 años ejerce soberanía en Malvinas», consolidando la postura de una «situación de hecho». Autodeterminación: afirmó que cualquier solución pacífica debe respetar la «voluntad e interés de las personas involucradas», alineándose calcadamente con el argumento de libre determinación que esgrimen los isleños y que Argentina rechaza.

afirmó que cualquier solución pacífica debe respetar la «voluntad e interés de las personas involucradas», alineándose calcadamente con el argumento de libre determinación que esgrimen los isleños y que Argentina rechaza. Derecho comercial: aseguró que la comunidad chilena tiene pleno derecho a desarrollar negocios y logística «dentro del marco legal» con las islas, dando luz verde al lobby empresarial magallánico.

Estas declaraciones abren una grieta interna en el propio gobierno chileno. Apenas en junio pasado, durante la cumbre del Mercosur en Asunción, el presidente José Antonio Kast había firmado una declaración especial respaldando los «legítimos derechos» de la Argentina frente al Reino Unido y rechazando la explotación unilateral de recursos.

La dura provocación militar desde Londres

El cortocircuito trasandino coincidió con un fuerte endurecimiento de la postura británica. En medio del reclamo argentino, el secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, subió el tono del conflicto mediante una entrevista con el diario The Sun.

Streeting cruzó las aspiraciones nacionales con una chicana bélica directa: aseguró que la Argentina «no tiene la capacidad de tomar las islas» en la actualidad.

En la misma línea, el funcionario europeo sacó chapa del despliegue defensivo de su país y sostuvo que el Reino Unido sí cuenta con «los recursos necesarios para defenderlas» ante cualquier eventual escalada militar, ratificando la intransigencia total de Londres para sentarse a negociar el futuro del Atlántico Sur.

Con información de The Sun y Radio Polar.