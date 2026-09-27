Cómo es por dentro el Cottolengo Don Orione, uno de los puntos de la visita del papa León XIV a Argentina

A inicios de septiembre y en la previa a la visita del Papa León XIV a la Argentina, la delegación del Vaticano estuvo en la basílica de Luján y en el Cottolengo Don Orione: dos puntos de la provincia de Buenos Aires dentro del itinerario.

El Sumo Pontífice recorrerá entre el 8 y el 11 de noviembre Argentina, en una gira que también incluirá Uruguay y Perú.

Cottolengo Don Orione: el lugar que visitará el papa León XIV

El Cottolengo Don Orione se inauguró el 21 de mayo de 1936 y desde hace 90 años funciona con la misma misión: brindarle calidad de vida y felicidad a las personas con discapacidad. En la institución ubicada en Claypole, partido de Almirante Brown, viven 410 residentes y trabajan alrededor de 400 empleados, que son más que empleados, son amigos y familia para quienes viven allí.

«Un cottolengo es una institución que pertenece a la obra Don Orione donde se brinda un servicio que técnicamente se llama hogar permanente para personas con discapacidad y centro de día«, explicó el Padre Aníbal Quevedo, sacerdote de la obra Don Orione y consejero provincial de los Cottolengos de Argentina, Uruguay y Paraguay, consignado por Noticias Argentinas.

El Cottolengo Don Orione tiene un particularidad, según destacó el sacerdote oriundo de la provincia de Chaco y es la razón por la que la institución lleva a cabo esta labor todos los días. «La particularidad que tiene Don Orione es el porqué hacemos lo que hacemos: entendemos que esto es lo que nos pide el Evangelio, queremos hacer el bien», afirmó

Y precisó: «En el Evangelio Jesús dice: ‘Lo que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo’. Entonces lo que entendemos es que esa persona que tiene límites, es vulnerable, y está en situación de demandar ayuda y apoyo es Jesús».

«Por lo tanto, nosotros queremos para esa persona lo mejor. Lo mejor en algún momento fue tener un plato de comida, un techo y una mínima atención médica. Hoy eso fue superado y lo que se le ofrece a la persona que vive en el Cottolengo es calidad de vida y calidad de vida implica conocer a la persona, saber sus gustos, sus deseos, sus ideas, es decir, poder conocerlo para darle lo que demanda de acuerdo a sus posibilidades».

En consecuencia, «el Cottolengo lo que busca es que las personas con discapacidad puedan ser felices».

Taller de reciclaje en Don Orione. Foto: NA/ Juan Vargas.

Cottolengo Don Orione: así viven los residentes

En Don Orione las 410 personas que viven allí de forma permanente realizan distintos tipos de actividades: talleres de cocina, baile, reciclaje, jardinería, información y actualidad, entre otros. También hay caminatas y misa.

El padre Quevedo contó que se encuentra a cargo del taller de información y actualidad en el que «ellos tienen que llevar los temas que escucharon en la televisión y que les llamaron la atención, para que luego charlamos y debatamos».

Acerca de cómo se sustenta el Cottolengo, Quevedo explicó que se financia «básicamente a través de los programas de salud: las personas que viven en el Cottolengo son afiliados a obras sociales y por el perfil que nosotros trabajamos las obras sociales son: PAMI e Incluir Salud«.

La visita del Sumo Pontífice al Cottolengo Don Orione el lunes 9 de noviembre se dará en un contexto en el que el sector de la Discapacidad en Argentina se encuentra en la discusión política debido a los recortes que sufrió el área en el Presupuesto 2027.

Al ser consultado sobre este tema, el padre Aníbal fue claro y afirmó que «el Cottolengo pasa lo mismo que cualquier institución porque está inmerso en la realidad de la discapacidad a nivel nacional, la cual definió como «compleja».

«Compleja por este tipo de cosas, por las idas y venidas, porque tenemos una ley que en su momento hizo punta en Latinoamérica, la ley 24.901 que obliga a los prestadores a ofrecer el servicio que necesita la persona, pero después no se cumple o se cumple por partes», señaló.

Qué significará la visita de León XIV al Cottolengo

León XIV visitará el Cottolengo y para el padre Aníbal se trata de «la irrupción de manera extraordinaria de una presencia como la del Papa, el pastor de la Iglesia que viene a visitar el país, que no lo hace hace 39 años y todo lo que está pasando es a raíz de esa noticia».

Como mensaje final, el sacerdote Aníbal Quevedo hizo hincapié en que «la alegría por la visita del Papa sea extensiva, ya que, la alegría no es de la obra Don Orione sino que es de las personas con discapacidad, de las familias, de las personas que trabajan con discapacidad».

Por lo tanto, «que la alegría sea de todos». Se trata de «un reconocimiento, de un encuentro especial». En ese sentido, recordó que «la visita pastoral del Papa comienza en el Cottolengo el lunes 9 de noviembre, lo otro es protocolar, es formal, son autoridades, esto es lo pastoral».

«Que nos venga a visitar, que nos reconozca de esa manera es una alegría para todos» enfatizó y concluyó: «Busca ser un aliento para cada uno y una interpelación a la sociedad para que todos podamos aportar lo mejor para la discapacidad».

Noticias Argentinas