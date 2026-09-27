Sol de Mayo perdió por penales con Círculo Deportivo y descendió en el Federal A

Sol de Mayo perdió por penales y descendió en el Federal A. (Foto: Captura LPF Play)

Sol de Mayo perdió por penales con Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi en el desempate y descendió en el Federal A.

Círculo golpeó rápido y a los 7 minutos puso el 1 a 0. Sol quedó mal parado atrás y su rival lo aprovechó. Vicente Barberini recibió un pase atrás en soledad y marcó con una definición eficaz.

El Albiceleste tuvo algunas claras para empatarlo en la primera mitad. Diego Zalazar abrió el pie y le pegó de derecha afuera al entrar por el segundo palo.

🔥⚽ ¡POR AHORA, CÍRCULO SE QUEDA EN EL FEDERAL A!



Vicente Barberini puso el 1-0 ante Sol de Mayo y, con este resultado, Círculo mantiene la categoría. 👀



📲 ¿CÓMO TERMINA? MIRALO AHORA EN LPF Play#LPFPlay #FederalA pic.twitter.com/H620rvNb29 — LPF Play (@LPFPlay) September 27, 2026

Aún más cerca estuvo con un zurdazo cruzado de Héctor Morales que tapó bien abajo el arquero Pedro Fernández. Círculo avisó en un par de jugadas de pelota parada pero se fueron 1-0 al descanso.

En el complemento, al equipo viedmense le costó llegar a tres cuartos de cancha y parecía que los de Otamendi tenían más chances de meter el segundo.

Sin embargo, a los 24 minutos, Sol lo empató en un tiro libre al área. La pelota le quedó a Héctor Morales que la empujó para el 1-1 que le dio vida a los rionegrinos.

⚽🔥 ¡TODO ABIERTO EN EL FEDERAL A!



Sol de Mayo encontró el empate ante Círculo Deportivo y el partido está 1-1. 👀



🎙️ “¡ILUMINARÁ SOL DE MAYO!”, gritó el relator tras el gol.



⏱️ ¡SE DEFINE TODO EN ESTOS ÚLTIMOS MINUTOS!#LPFPlay #FederalA #SolDeMayo pic.twitter.com/7iV5ZH1NOC — LPF Play (@LPFPlay) September 27, 2026

En el alargue, Torres sacó un manotazo salvador a un remate de Campagnaro y Sol tuvo la suya con una buena jugada de Quilen que terminó afuera por poco.

En los penales, el arquero de Círculo Pedro Fernández fue el gran héroe al atajar cuatro penales. Le tapó a Fernando Valdebenito, Santiago Pérez, Fabio Giménez y Diego Dietz.

Leonardo Torres contuvo el de Vicente Barberini pero convirtieron Jano Martínez y Francisco Grahl para que los de Otamendi ganen la serie 2-0 y salven la categoría.

Después de 8 años en el Federal A, Sol de Mayo jugará la próxima temporada en el nuevo Torneo Argentino del Interior que será una especie de Federal B.