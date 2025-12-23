En vivo: ya se define el título del Oficial de Lifune entre San Patricio, Independiente y Alianza

En una jornada que promete emociones, ya se define el nuevo campeón del Torneo Oficial de Lifune con dos partidos y tres equipos en la disputa por el título.

San Patricio del Chañar llegó puntero a la última fecha y es el único que depende de sí mismo: si gana será campeón. No la tendrá fácil ya que enfrenta a Alianza en Cutral Co y el Gallo también tiene sus chances si logra un triunfo.

El otro en la pelea es Independiente de Neuquén que juega el clásico con Pacífico en La Chacra. El Rojo fue puntero gran parte del campeonato y quiere repetir lo hecho en la Copa Neuquén.

Qué necesita cada uno para ser campeón

Para ser campeón, San Patricio es el único que depende de sí mismo ya que con un triunfo se consagrará. Si empata, necesita que Independiente no le gane a Pacífico. Si pierde se quedará sin chances ya que lo superará Alianza. A los del Chañar no les favorecen los dos posibles desempates.

En el caso del Rojo, está obligado a ganar y a que San Patricio no derrote a Alianza. Los capitalinos le ganaron 1 a 0 al Santo en El Chañar y perdieron 2 a 1 en La Chacra.

Al estar 2 a 2 en el global, en el caso de empate en la tabla se resolvería por la diferencia de goles total. Ambos están +20 e Independiente quedaría arriba en el caso de ganar y que San Patricio empate.

Por su parte, Alianza debe ganar y esperar que Independiente no derrote a Pacífico. En ese caso, sería campeón ya que terminaría con los mismos puntos que San Patricio pero lo superaría en los duelos entre sí ya que el anterior fue empate 2 a 2 en El Chañar.