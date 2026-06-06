Leonardo Balerdi se desgarró y se pierde el Mundial con la Selección Argentina

El central de 27 años tendrá tres semanas de recuperación y está out de la Copa del Mundo.

Hace instantes se conoció que Leonardo Balerdi se lesionó y no será parte de la Selección Argentina en el Mundial. El defensor, que fue parte de los 26 convocados de la Albiceleste para el Mundial 2026, sufrió un pinchazo en la práctica de este viernes.

Luego, se confirmó que se trataba de un desgarro muscular en el soleo de su pierna derecha y tendrá al menos 21 días de recuperación. De esta manera, Scaloni y su cuerpo técnico definieron sacarlo de la convocatoria y deberán modificarlo por un futbolista de la prelista de 55 jugadores.

#SelecciónMayor El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo.



¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco! 💪🏼🇦🇷 pic.twitter.com/gMZAiS2b2k — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 6, 2026

El surgido en Boca llegaba a la Copa del Mundo como alternativa a primer marcador central, como un recambio para Cristian Romero, que llegó a la concentración entre algodones.

Con esta situación, el DT campeón del mundo analiza diferentes opciones para reemplazar a Balerdi. El nombre con más fuerza es Marcos Senesi, que se quedó a un paso de entrar en la lista. La dificultad radica en que el reciente refuerzo del Tottenham es defensor zurdo y la búsqueda sería un central con perfil derecho.

Balerdi fue titular en tres partidos de la Selección en Eliminatorias.

Otros que tienen menos chances son Lucas Martínez Quarta, Lautaro Di Lollo y German Pezzella. Una posibilidad es que Facundo Medina, quien ya es parte de la concentración, pase a ocupar el rol vacante y Nicolás Capaldo se meta como opción de lateral.

Se espera que en las próximas horas la Albiceleste comunique en las redes sociales el jugador que se sumará a la concentración en Estados Unidos.

El equipo para enfrentar a Honduras

Este sábado, la Selección Argentina se medirá ante Honduras en el primer amistoso previo a la Copa del Mundo. Para este duelo, Scaloni no podrá contar con su equipo ideal, ya que hay varios jugadores entre algodones.

La probable formación: Juan Musso; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Giuliano Simeone o José López, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni