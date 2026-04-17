Liga Argentina de básquet: Depo Viedma luchó hasta el final, pero el primer punto quedó en Rosario

En un estadio colmado y con un clima intenso, Deportivo Viedma protagonizó un gran partido en Rosario, dejando todo en la cancha. Sin embargo, no le alcanzó frente a Provincial, que se quedó con el primer punto de la serie de octavos de final (cuartos de conferencia) de la Liga Argentina de básquet. 78-72 marcó el tablero final en el Salvador Bonilla.

El conjunto rionegrino mostró carácter, pasajes de muy buen juego y luchó hasta el cierre en un duelo parejo, de esos que se definen en detalles. El local tomó las mejores decisiones en los últimos minutos y se adelantó en la serie, que tendrá continuidad el sábado 18 a las 21, otra vez en el Salvador Bonilla de la ciudad santafesina.

Gran arranque de Viedma

En el inicio, Deportivo Viedma desplegó todas sus armas y exhibió un juego colectivo sólido y sin fisuras. Con gran eficacia en ambos costados de la cancha, dominó ampliamente a un rival que tardó en encontrar ritmo. Así, el conjunto rionegrino se quedó con el primer cuarto por un contundente 27-12.

En el segundo parcial, el conjunto local ajustó su estrategia y rotó el banco, lo que le permitió mejorar en ofensiva y comenzar a achicar la diferencia. Si bien Viedma tuvo dificultades para contener ese avance, sostuvo su juego colectivo con inteligencia y logró mantenerse al frente para irse al descanso arriba por 42-34.

Provincial lo dio vuelta y cerró mejor

Tras el entretiempo, Provincial profundizó los cambios, con una rotación constante que le dio nuevas variantes. De ese modo, logró igualar el marcador en 54 y luego pasar al frente. Por su parte, Viedma cometió algunos errores en la circulación y no pudo frenar el envión del local. El tercer cuarto cerró 58-56 a favor de Provincial (parcial 24-14).

Gonzáles fue otro de los puntos altos en el equipo de Bogliacino. (Prensa Provincial)

En el último período, el equipo rosarino sostuvo su intensidad y mostró carácter para consolidar la remontada y quedarse con un partidazo por 78-72, asegurando así el primer punto de la serie, que siempre es determinante. Así y todo, Viedma dejó en claro que presentará batalla.

Los destacados del juego I

En Provincial se destacaron Gonzalo Torres y Matías Acosta, con 15 puntos cada uno, mientras que el experimentado Adrián Boccia llegó hasta 13. En el equipo rionegrino tres jugadores alcanzaron el doble dígito: Luciano Cáceres, goleador del partido con 23 puntos, Lucas Gonzalez (12) y Lisandro Fernández (10).