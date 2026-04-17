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Liga Argentina de básquet: Depo Viedma luchó hasta el final, pero el primer punto quedó en Rosario

Provincial ganó 78-72, por los cuartos de final de la conferencia Sur. La historia sigue en sábado, otra vez en el Salvador Bonilla.

Redacción

Por Redacción

Cáceres fue el goleador de la noche, pero no alcanzó. (Prensa Provincial)

Cáceres fue el goleador de la noche, pero no alcanzó. (Prensa Provincial)

En un estadio colmado y con un clima intenso, Deportivo Viedma protagonizó un gran partido en Rosario, dejando todo en la cancha. Sin embargo, no le alcanzó frente a Provincial, que se quedó con el primer punto de la serie de octavos de final (cuartos de conferencia) de la Liga Argentina de básquet. 78-72 marcó el tablero final en el Salvador Bonilla.

El conjunto rionegrino mostró carácter, pasajes de muy buen juego y luchó hasta el cierre en un duelo parejo, de esos que se definen en detalles. El local tomó las mejores decisiones en los últimos minutos y se adelantó en la serie, que tendrá continuidad el sábado 18 a las 21, otra vez en el Salvador Bonilla de la ciudad santafesina.

Gran arranque de Viedma

En el inicio, Deportivo Viedma desplegó todas sus armas y exhibió un juego colectivo sólido y sin fisuras. Con gran eficacia en ambos costados de la cancha, dominó ampliamente a un rival que tardó en encontrar ritmo. Así, el conjunto rionegrino se quedó con el primer cuarto por un contundente 27-12.

En el segundo parcial, el conjunto local ajustó su estrategia y rotó el banco, lo que le permitió mejorar en ofensiva y comenzar a achicar la diferencia. Si bien Viedma tuvo dificultades para contener ese avance, sostuvo su juego colectivo con inteligencia y logró mantenerse al frente para irse al descanso arriba por 42-34.

Provincial lo dio vuelta y cerró mejor

Tras el entretiempo, Provincial profundizó los cambios, con una rotación constante que le dio nuevas variantes. De ese modo, logró igualar el marcador en 54 y luego pasar al frente. Por su parte, Viedma cometió algunos errores en la circulación y no pudo frenar el envión del local. El tercer cuarto cerró 58-56 a favor de Provincial (parcial 24-14).

Gonzáles fue otro de los puntos altos en el equipo de Bogliacino. (Prensa Provincial)

En el último período, el equipo rosarino sostuvo su intensidad y mostró carácter para consolidar la remontada y quedarse con un partidazo por 78-72, asegurando así el primer punto de la serie, que siempre es determinante. Así y todo, Viedma dejó en claro que presentará batalla.

Los destacados del juego I

En Provincial se destacaron Gonzalo Torres y Matías Acosta, con 15 puntos cada uno, mientras que el experimentado Adrián Boccia llegó hasta 13. En el equipo rionegrino tres jugadores alcanzaron el doble dígito: Luciano Cáceres, goleador del partido con 23 puntos, Lucas Gonzalez (12) y Lisandro Fernández (10).


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En un estadio colmado y con un clima intenso, Deportivo Viedma protagonizó un gran partido en Rosario, dejando todo en la cancha. Sin embargo, no le alcanzó frente a Provincial, que se quedó con el primer punto de la serie de octavos de final (cuartos de conferencia) de la Liga Argentina de básquet. 78-72 marcó el tablero final en el Salvador Bonilla.

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