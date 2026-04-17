Unidos por un sueño: 18 chicos de Círculo Italiano se preparan para una aventura europea

El próximo 21 de mayo, 18 chicos de la categoría 2012 de Círculo Italiano emprenderán viaje a Italia, más precisamente a la Isla de Isquia, ubicada en la provincia de Nápoles a aproximadamente 200 kilómetros de Roma.

Allí, los chicos de 13 y 14 años participarán del torneo amistoso de Las Raíces, que contará con la participación de equipos de Francia, Alemania, Brasil, Chile, entre otros. En territorio europeo, el Granate será el único representante argentino del certamen.

La sorpresiva convocatoria y la movida para recaudar fondos

Todo comenzó cuando en agosto de 2025 recibieron una invitación inesperada del Museo MEI (Museo Nacional de Emigración Italiana), principal organizador de la competencia, que convoca año a año a los equipos con raíces italianas esparcidos en diferentes partes del mundo.

Desde que llegó la noticia, solo tenían unas semanas para confirmar la presencia. Luego de una reunión urgente, se decidió realizar la aventura. Se tomó la decisión de realizar un fondo común para llegar a la cifra de 100 millones de pesos, el costo total del viaje.

A partir de ese momento se conformó un grupo de 36 padres que comenzaron con distintas actividades para recaudar el dinero necesario: organizaron bingos, rifas, ventas de pollo, fiestas y torneos de futbol que contaron con la presencia de equipos zonales. Además, estuvieron presentes con un stand en la Fiesta Provincial de la Vendimia.

El grupo de padres que lleva adelante la campaña.

También buscaron sponsors en Villa Regina y en la región del Alto Valle. Recibieron un gran apoyo del Gobierno provincial y hubo donaciones de diferentes empresas de la ciudad.

A falta de un poco más de un mes, se siguen realizando eventos para recaudar el dinero necesario. Este domingo 19 tendrán una nueva venta de pollos a la parrilla, con un valor de $25.000.

Una de las tantas ventas de comida que realizaron en los últimos seis meses.

Roberto Guzmán, uno de los padres, recalcó cómo es el presente de la colecta: «Solo faltan 6 millones de pesos para llegar a la cifra total. Este dinero se utilizará para financiar el alojamiento, la comida y otros gastos».

El torneo en Salerno, el broche de oro

Otra buena noticia llegó hace unas semanas, cuando recibieron la invitación para participar de otra competencia, el Torneo del Sur, que se realizará del 28 al 30 de mayo. Este certamen será en Salerno, a un poco más de 100 kilómetros de Isquia. Hasta allí, viajarán en ferri. Luego, tendrán algunos días para recorrer la ciudad y emprenderán el viaje de vuelta el 3 de junio.

La ilusión de los chicos reginenses que viajarán a Europa.

Esta aventura no solo se trata de un importante desafío deportivo, sino de una gran oportunidad para conocer otra cultura y vivir momentos inolvidables. Desde la comisión de padres, enfatizaron que cualquier aporte será valorado: «Es una experiencia única para los chicos que les va a quedar para el resto de sus vidas».

Quienes desean aportar y ayudar en este sueño pueden hacerlo comunicándose al 2984-404410 o al instagram oficial del equipo @la2012rumboaitalia.